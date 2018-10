Puma wird 70

Eine legendäre Familien-Fehde, ein Sportschuh-Imperium und eine wüste Wühltisch-Ära: Puma hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nun wird die Firma mit der Raubkatze 70.

Legendärer Streit unter Brüdern

Es hätte nicht nur eine erfolgreiche, sondern auch eine harmonische, Familiengeschichte sein können. Doch für die Brüder Rudolf und Adolf "Adi" Dassler kam es ganz anders. In den 1940er Jahren geraten die beiden fränkischen Sportschuhfabrikanten in Streit. Aus einer Firma wurden zwei Weltkonzerne - Adidas und Puma.

Beginn in einer Lagerhalle

Am 1. Oktober 1948 ließ Rudolf Dassler seine neu gegründete Firma Puma ins Handelsregister eintragen. Gemeinsam mit 13 Mitarbeitern war er aus der gemeinsamen Schuhfabrik mit seinem Bruder in Herzogenaurach ausgezogen, in eine Lagerhalle am Ortsrand.

Turbulente Zeiten sind überstanden

Heute gibt es von Altersschwäche keine Spur: Nach einer Schwächephase 2013 und 2014, als das Sportlifestyle-Sortiment zeitweise an Glanz einbüßte, ist der Umsatz in den vergangenen Jahren auf ein Rekordhoch geklettert. Mehr als vier Milliarden Euro konnte Puma 2017 einnehmen.

Schwierige Phase in den 1990er Jahren

Doch es lief längst nicht immer so gut. 1993 wäre die Geschichte des weltweit aktiven Sportartikelherstellers fast zu Ende gegangen. Puma steckte in der Krise, machte immer weitere Verluste und verlor Marktanteile. Die Sportschuhe der Marke waren nicht mehr angesagt und landeten auf manchen Wühltischen der Republik. Höchstens noch was für Vati, spottete die Konkurrenz damals. Vom glänzenden Lifestyle-Unternehmen heute war die Raubkatze da weit entfernt.

Weltweit aktiv - aber bodenständig

Puma ist international aufgestellt, die Firmenzentrale in Herzogenaurach soll allerdings weiterhin der Hauptsitz bleiben. Adidas und Puma waren jahrzehntelang Rivalen. Der Bruderstreit und auch die Feindschaft der beiden großen Herzogenauracher Sportartikelhersteller ist inzwischen Geschichte. Konkurrenten sind Puma und Adidas aber weiterhin.