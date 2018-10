Puma schraubt erneut Umsatzprognose nach oben

Wie das Unternehmen mitteilt, stiegen die Umsätze in diesem Zeitraum um knapp elf Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Auch beim Gewinn konnte Puma demnach im dritten Quartal um fast 25 Prozent auf 77,5 Millionen Euro zulegen. Besonders gut lief es in Amerika und Asien. Zugesetzt haben dem Sportartikelhersteller schwache Währungen etwa in der Türkei und Argentinien.

Prognose mehrfach angehoben

Für das laufende Jahr 2018 erwartet Puma nun ein Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent – Währungsschwankungen herausgerechnet. Bisher gingen die Herzogenauracher von einem Anstieg von bis zu 14 Prozent aus. Es ist bereits die dritte Anhebung der Prognose in diesem Jahr.