Puma Pele ist aus der Oberpfalz nach Österreich umgezogen

Oberpfälzer Polizisten haben ein Puma im Frühjahr bei einer Routinekontrolle in einer Holzkiste entdeckt und befreit. Jetzt ist Pele, wie das Tier zwischenzeitlich getauft wurde, in seinem neuen Zuhause in Österreich angekommen, wie der Tierpark in Stubenberg am See in der Steiermark mitteilte. Pele habe sich am Donnerstagvormittag "akklimatisiert" und seinen abgetrennten Bereich im Puma-Gehege erkundet.

Peles Verhalten im neuen Zuhause sei "äußerst positiv zu bewerten", sagte der zoologische Leiter des Tierparks, Reinhard Pichler. "Das Tier zeigt Interesse an der neuen Umgebung, ist neugierig und seine ruhige Atmung deutet darauf hin, dass sich seine Aufregung in Grenzen hält."

Eine Partnerin wartet schon

Drei Stunden nach der Ankunft habe Pele auch seine erste Mahlzeit in Österreich verzehrt - ein Rindersteak. Später soll er nach Möglichkeit erstmals auf eine Artgenossin treffen: Pumaweibchen Missoula, deren Partner im vergangenen Jahr gestorben war.

Ein erster Umzugsversuch mit Pele von Bayern nach Österreich war Mitte Mai abgebrochen worden. Der Puma, der Mitte März in der Oberpfalz aus einer Holzkiste in einem Auto befreit worden war, wollte damals nicht in die Transportkiste gehen.

Befreiung in Neunburg vorm Wald

Ein 30-Jähriger hatte das Tier im Auto von Tschechien nach Deutschland bringen wollen. Bei einer Routinekontrolle nahe Neunburg vorm Wald entdeckten Polizisten die knurrende Raubkatze in einer Holzkiste. In einer Münchner Reptilienauffangstation wurde das abgemagerte Tier dann wieder aufgepäppelt. In der Steiermark soll Pele nun ein dauerhaftes Zuhause finden.