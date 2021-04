Puma Logistikzentrum in Geiselwind geht in Betrieb

In Geiselwind im Landkreis Kitzingen an der A3 Würzburg-Nürnberg geht das neue Logistikzentrum von Puma in Betrieb. Aus dem Zentrallager sollen künftig Händler in ganz Europa versorgt werden. Spatenstich war bereits im Januar 2020. Es wurde ein riesen Gebäudekomplex errichtet. Betreiber des Puma Logistikzentrums ist die Bremer Logistic Group BLG. Vorerst sollen dort 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden. Die BLG will die Zahl der Mitarbeiter bis Ende 2022 auf bis zu 500 erhöhen.

Vollautomatisiertes Zentrallager in Geiselwind

In insgesamt 15 Monaten Bauzeit hat der Investor, die Dietz AG aus Bensheim, für 200 Millionen Euro ein Hochregallager errichten lassen. Laderoboter befüllen vollautomatisch 70.000 Lagerplätze. Über Förder- und Laufrollenbänder mit einer Gesamtlänge von 22 Kilometern kommen die Artikel zu Packstationen und werden versandfertig gemacht.

Puma-Lager wird bei Bedarf weiter ausgebaut

Das Logistikzentrum wird nun zunächst zwei Wochen lang mit Ware bestückt. Container mit Puma-Artikeln von Herstellern aus aller Welt werden in Geiselwind entladen. Dann beginnt die Lieferphase. Von Geiselwind aus werden europaweit Groß- und Fachhändler, Warenhäuser, Sportgeschäfte, Puma-Shops, aber auch Online-Kunden beliefert. In einer zweiten Ausbaustufe könnte das Logistikzentrum bei Bedarf erweitert werden. Bis zu 1.000 Beschäftigte könnten dann dort arbeiten.