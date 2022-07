Puma hebt Umsatzprognose an – anders als Adidas

Adidas hat seine Umsatzaussichten für das laufende Jahr nach unten korrigiert, Konkurrent Puma hebt seine Prognose dagegen an. Wie das Unternehmen mitteilt, lagen die Umsätze im zweiten Quartal 2022 erstmals in der Unternehmensgeschichte bei zwei Milliarden Euro, ein Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Krisenjahr 2021.

Puma erwartet Umsatzplus von mindestens zehn Prozent

Beim Gewinn konnte Puma im gleichen Zeitraum sogar um 73 Prozentpunkte auf 84 Millionen Euro zulegen. Für das Gesamtjahr erwartete der Sportartikelhersteller bisher ein Umsatzplus von mindestens zehn Prozent, Währungsschwankungen herausgerechnet – nun ein Wachstum im mittleren Zehnerbereich. Besonders zulegen konnte Puma in den Monaten April bis Juni im wichtigen Markt Amerika, aber auch zuhause in Europa.

Asien/Pazifik-Geschäfte brachten kaum Zuwachs

Kaum Zuwachs verzeichneten die Herzogenauracher aber im Raum Asien/Pazifik. Hier macht vor allem der chinesische Markt und die weiter harten Corona-Beschränkungen dort Probleme. Deswegen hatte Adidas gestern auch seine Umsatzprognosen für das Gesamtjahr 2022 nach unten korrigiert.