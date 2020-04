Datenanalyse: Puls der Innenstädte kommt langsam zurück

Nach Einkaufen stand den Menschen schon sehr bald nicht mehr der Sinn

Obwohl der Lockdown erst am Montag offiziell begann, war nach Ausruf des Katastrophenfalls, Appell der Kanzlerin und Verhängung der Ausgangsbeschränkungen offenbar niemandem im Freistaat mehr nach Einkaufen zumute. Einige Städte erlebten den Tiefpunkt am Sonntag, den 22. März. In München, Nürnberg und Augsburg sind die Innenstädte aber schon am Samstag wie ausgestorben – völlig entgegen des normalen Zyklus.

Die Krise relativiert auch die Größe der Städte: In der Passauer Ludwigsstraße waren am Donnerstag noch insgesamt 6.676 Passanten unterwegs, am Samstag dann nur noch 1.345.

München, mit 28-mal so vielen Einwohnern wie Passau, stürzte von 12.254 Passanten auf 1.533 ab – durch die Neuhauser Straße sind an diesem Tag innerhalb einer Stunde nie mehr als 194 Personen durchgelaufen. Der Höchstwert von Samstag, den 23. März 2019, lag bei 16.154 Passanten pro Stunde – ein Minus von rund 99 Prozent.

Zahlen steigen nach den Lockerungen nur zögerlich

Seitdem stottert sich der Passantenpuls von Bayerns Innenstädten zumindest in sein normales Muster zurück, nicht ohne einige kuriose Momente zu erzeugen: So war etwa im April an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf Erlangens Hauptstraße mehr los als in München. Überhaupt scheinen sich die Einkaufsstraßen der kleinen Städte Erlangen und Passau besser zu erholen als etwa die Breite Gasse in Nürnberg. Die schrittweisen Lockerungen der Ladenöffnungsbeschränkungen am 20. und 27. April sind zwar jeweils durch einen Anstieg der Besucherzahlen markiert – ein Ansturm oder gar Menschenmassen sind das jedoch nicht. Blickt man in den Februar zurück, wird klar, wie fehl am Platz sogar das Wort "Normalität" wäre.

Ein noch besseres Gespür dafür, wie sehr die Corona-Krise auf Bayerns Innenstädte gewirkt hat, welche Tage sich schon wieder im Rahmen bewegten und wie weit wir noch von der Normalität entfernt sind, bringt der Vergleich mit den Daten aus 2019, die für fünf bayerische Standorte vorliegen: