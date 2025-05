16 Monate nach dem Brand: Pullman City feiert Wiedereröffnung

16 Monate nach dem schadensträchtigen Großbrand wird am Samstag der Wiederaufbau der Westernstadt Pullman City offiziell gefeiert. Bei dem Festakt in Eging am See im Landkreis Passau ist auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU), ein bekennender Westernfan, mit dabei.

Wiederaufbau und Neubau in Pullman City

Während der Betrieb der Westernstadt nur wenige Wochen nach dem Feuer eingeschränkt weiterging, wurden parallel mehrere Gebäude der Mainstreet wieder aufgebaut: darunter Restaurants, das Sheriffs-Gebäude, das Town Office und der Western-Store.

Geschäftsführer Claus Six zum BR: "Hilfreich war, dass wir uns in Sachen Brandschaden mit der Versicherung schnell einigen konnten. Insgesamt haben wir 25 Millionen investiert – einen großen Teil davon auch in Erweiterungen, die vor dem Feuer schon geplant waren." Neben den neuen Gebäuden der Mainstreet sind unter anderem ein neuer Parkplatz, ein Verwaltungsgebäude und Neuerungen im Kinderbereich entstanden.

Aufgrund neuer Standards habe man größten Wert auf Brandschutzmaßnahmen legen müssen. "Das, was gefordert wurde, haben wir gemacht. Man lernt da auch einiges dazu", so die Geschäftsführer.

Technischer Defekt war Brandursache

Am frühen Morgen des 21. Januars 2024 standen in Pullman City große Teile der Mainstreet in Flammen. Verletzte gab es damals nicht. Allerdings entstand nach Betreiberangaben ein Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt in einem Elektrogerät. Brandstiftung schlossen die Ermittler aus.

Die 1997 eröffnete Westernstadt Pullman City ist eine der großen Freizeitattraktionen im Bayerischen Wald. Nach Betreiberangaben hat der Park jährlich über 400.000 Besucher. Etwa 450 Mitarbeitende sind dort beschäftigt.