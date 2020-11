Pürner-Nachfolge im Gesundheitsamt Aichach-Friedberg geregelt

Die 54-jährige Ärztin Kirsten Höper ist die neue Leiterin des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg. Die Medizinerin stammt aus Franken, arbeitet aber seit vielen Jahren in Augsburg. Sie wurde jetzt vom Gesundheitsamt des Landkreises Augsburg abgeordnet, um die Leitung in Aichach zu übernehmen, allerdings nur vorübergehend, so ein Sprecher der Regierung von Schwaben.

Nachfolge des versetzten Leiters Friedrich Pürner

Kirsten Höper steht am Aichacher Gesundheitsamt jetzt 19 festen Mitarbeitern vor. Sie tritt damit an die Stelle von Friedrich Pürner, des früheren Leiters, der vom Aichacher Amt ans Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wechselt. Pürner hatte sich über seinen privaten Twitteraccount und in Interviews kritisch gegenüber staatlich verordneten Maßnahmen gezeigt und sprach zuletzt von einer "Strafversetzung".