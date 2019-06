Publikums-Aktion: Hörerinnen mischen im BR-Studio Schwaben mit

Ziel der Aktion "Mitmischen!" ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Einblick in die Arbeit in den BR Redaktionen zu geben. Wie wird hier gearbeitet? Wie entschieden? Wer macht was? Wie kommen die Informationen und Themen am Ende ins Radio und Fernsehen? Das Besondere an der Aktion: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen eigene Akzente setzen - mitmischen eben.

Das BR-Studio Schwaben durfte am Montag Sabine Schmidt und Doris Altmannshofer begrüßen. Die beiden wollten das Studio unter anderem deshalb kennenlernen, weil hier die Bayern1-Sendung "Mittags in Schwaben" entsteht, die sie gerne hören.

Von der Frühkonferenz bis zum Live-Gespräch am Mittag

Ihre erste Station war die morgendliche Redaktionskonferenz. Hier konnten sie sehen, wie gut vernetzt die verschiedenen BR-Studios und Korrespondentenbüros in Bayern sind. Danach bekamen Sabine Schmidt und Doris Altmannshofer Einblicke in die Arbeit der Reporter. Mittags dann der Höhepunkt: ein Live-Interview mit der "Mittags in Schwaben"-Moderatorin Angelika Schneiderat.

Die "Mitmischer" sind diese Woche in Studios und Korrespondentenbüros in ganz Bayern eingeladen – angespornt durch den Erfolg der Aktion im vergangenen Jahr. Mehr Infos zur Mitmach-Aktion finden Sie hier.