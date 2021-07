Psychotherapie für Geflüchtete – Verletzt Bayern EU-Recht?

Saeed Al-Haddad lebt seit acht Monaten im Ankerzentrum Fürstenfeldbruck. Nachts, in Albträumen holen den 29-jährigen Jemeniten die Erinnerungen an den Krieg in seiner Heimat ein. Manchmal, erzählt er, habe er das Gefühl zu ersticken. Seine Mitbewohner würden ihn dann aufwecken.

Fast zwei Drittel der Asylbewerber haben psychische Erkrankung

Der 29-Jährige ist nicht der einzige Asylbewerber, der eine Psychotherapie bräuchte und nicht bekommt. Fast zwei Drittel der Geflüchteten haben laut der Bundespsychotherapeutenkammer eine psychische Erkrankung. Jürgen Soyer ist Geschäftsführer bei der Münchner Organisation Refugio, die seit mehr als 25 Jahren Geflüchtete therapeutisch begleitet. Doch Therapieplätze sind rar: Für 40 verfügbare Plätze in seinem Projekt habe es zuletzt 173 Anmeldungen gegeben. Jürgen Soyer bezeichnet die Versorgungssituation als "sehr schlecht". "Also manchmal würde ich auch sagen, katastrophal." Denn es gebe in Bayern kein flächendeckendes System, dass die Menschen sich gleich Hilfe holen können.

Grund dafür ist das Asylbewerberleistungsgesetz. Denn das sieht medizinische Behandlung nur bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen vor. Was damit gemeint ist, ist aber nicht näher definiert. Insofern hängt ein Therapieplatz davon ab, ob es in einer Flüchtlingseinrichtung pauschal finanzierte Projekte wie Refugio gibt oder ob die Sachbearbeiter im Sozialamt eine ambulante Psychotherapie genehmigen oder nicht. Denn Asylbewerber haben keine Krankenversicherung, das Sozialamt übernimmt die Behandlungskosten.

Verletzt Bayern EU-Recht?

Gemäß der EU-Aufnahmerichtlinie hätten Geflüchtete mit psychischen Erkrankungen aber einen Anspruch auf Therapie, sagt Lisa vom Felde. Sie ist Psychologin bei der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft "Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer". Wenn man das Asylbewerberleistungsgesetz europarechtskonform auslege, also die EU-Aufnahmerichtlinie anwende und das müsse eigentlich so gemacht werden, so Lisa vom Felde, "dann haben die Behörden kein Ermessen mehr".

Verletzt Bayern also EU-Recht? Das Bayerische Innenministerium weist diesen Vorwurf zurück und verweist darauf, dass Deutschland die Aufnahmerichtlinie bereits 2019 in nationales Recht umgesetzt habe. Wer in Bayern Anspruch auf medizinische Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz habe, erhalte diese im "Rahmen der vorhandenen Versorgungsangebote". Doch der Bedarf ist laut Experten um ein Vielfaches höher als das Angebot.

Außerdem gebe es - so eine Sprecherin - "erhebliche Anstrengungen im Bereich Integration". Rund 30 Millionen Euro seien im Haushalt 2021 für die Flüchtlings- und Integrationsberatung vorgesehen. Darüber hinaus würden Integrationslotsen die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe unterstützen – etwa wenn es um seelische Erkrankungen gehe.

Bessere Lebensbedingungen statt Psychotherapie?

Verletzte Seelen aber bräuchten mehr Hilfe – über die medizinische und therapeutische Behandlung hinaus. Davon ist jedenfalls der Vorsitzende des Bayerischen Zentrums für transkulturelle Medizin, der Psychiater Thomas Hegemann überzeugt. Er glaubt, wenn Lebens-, Arbeits- und Wohnverhältnisse für Geflüchtete besser wären, würde sich manche Psychotherapie erübrigen. Eine sichere Umgebung sei wichtiger und wertvoller als Psychotherapie, so Hegemann. Die juristische Unsicherheit sowie die Enge der Wohnverhältnisse seien Kontextbedingungen, die es erschwerten, sich von Traumata zu erholen. Unter Umständen können diese Bedingungen auch zu neuen psychischen Problemen führen.

Seehofer: Mehr Integration und Prävention nötig

Diese Erkenntnis scheint sich auch langsam in der Politik durchzusetzen. In der Bundespressekonferenz am 1. Juli äußerte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer selbstkritisch zu dem tödlichen Messerangriff in Würzburg. Wenn jemand sechs Jahre lang rechtmäßig in Deutschland sei und mit 24 Jahren im Obdachlosenheim und erkennbar keine Maßnahme oder Bemühung zum Erfolg geführt hätten, seien "in diesem Fall sicher stattgefundene Bemühungen" gescheitert "und damit auch in einem Fall unsere Politik".

Es brauche nicht nur den starken Staat, sondern mehr Integration und Prävention, so Seehofer weiter. Was das in der Praxis aber für Menschen wie Saeed heißt, dazu äußerte er sich nicht. Nur so viel: Er habe bereits in seinem Haus Gespräche geführt.