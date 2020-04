"Psychischer Ausnahmezustand" löst Polizeieinsatz aus

Am Ostermontag ist es in Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen - ein 55 Jahre alter Mann wurde dabei festgenommen.

Mann äußerte Drohungen

Gegen Mittag meldete sich die besorgte Ehefrau des Mannes bei der Polizeiinspektion in Schwandorf und teilte mit, dass sich ihr Mann in einem "psychischen Ausnahmezustand" befinde und auch Zugriff auf Waffen hätte. Er habe auch bedrohliche Äußerungen gemacht, so ein Sprecher der Polizei.

Die Beamten rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an - der die Straßen rund um den Einsatzort wurden zeitweise für den Verkehr gesperrt. Der Mann verließ jedoch später selbstständig die Wohnung und ließ sich widerstandslos und unbewaffnet von den Einsatzkräften festnehmen.

Waffen sichergestellt

Verletzt wurde niemand, alarmierte Spezialkräfte kamen nicht mehr zum Einsatz, so der Sprecher. Die Polizei stellte mehrere Waffen sicher, die der 55-Jährige legal besaß. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht.

Der Mann wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht und wegen Bedrohung angezeigt. Die Polizeiinspektion Nabburg führt die weiteren Ermittlungen.