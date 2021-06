Psychische Krisen: Hilfe vor Ort, immer, in ganz Oberbayern

Wer bei der 24-Stunden-Hotline des Krisendienstes Psychiatrie Oberbayern anruft und Hilfe braucht, erhält professionelle, unbürokratische Beratung – und kann sogar Hilfe nach Hause bekommen. Bislang allerdings war das Angebot noch nicht überall in Oberbayern rund um die Uhr verfügbar.

Ab Juli wird das anders: Dann werden mobile Einsatzteams auch in den Landkreisen Mühldorf, Altötting, Berchtesgadener Land und Traunstein zu Betroffenen fahren können – egal, um welche Uhrzeit. Dadurch ist die Versorgung in ganz Oberbayern gewährleistet.

Mobile Teams in ganz Oberbayern sollen Versorgungslücke schließen

"Krisen halten sich nicht an normale Öffnungszeiten von Arztpraxen", sagt Bezirkstagspräsident Josef Mederer. Der Bezirk Oberbayern ist einer der Hauptgeldgeber für den Krisendienst. Er sei stolz, dass Oberbayern eine Versorgungslücke schließe, so Josef Mederer weiter. Mit diesem Angebot sei man der Vorreiter in ganz Bayern, sogar in ganz Deutschland.

Elisabeth Borst-Sygulla vom Sozialpsychiatrischen Dienst Altötting betont, dass es keine ärztliche Überweisung brauche, um den Dienst in Anspruch zu nehmen. "Das Angebot soll möglichst niederschwellig und unbürokratisch sein", sagt sie. Die Mitarbeiter kommen in normaler ziviler Kleidung vorbei, was es für Betroffene leichter machen soll, sich Hilfe zu holen. Danach werde geschaut, wie man den Patienten vor Ort helfen könne – ohne Einweisung in ein Krankenhaus.

24-Stunden-Hotline bei psychischen Krisen: 200 Anrufe täglich

"Und selbst wenn jemand in die Klinik muss, kann der Krisendienst dabei unterstützen, dass es weniger einschneidend, weniger traumatisierend für diese Menschen wird", erklärt sie. Oft schafften ihre Mitarbeiter es, dass die Betroffenen freiwillig mit in die Klinik kämen. Das sei umso wichtiger, denn in vielen Fällen würden nur Rettungssanitäter oder Polizei gerufen. Diese müssten oft auch freiheitsentziehende Maßnahmen einsetzen, um die Betroffenen vor sich selbst und um andere zu schützen. "Wir sind dann da, um zu de-eskalieren und wir gehen erst, wenn eine Lösung gefunden ist", so Elisabeth Borst-Sygalla.

Bei der Leitstelle des Krisendienstes Psychiatrie Oberbayern gehen schon jetzt täglich rund 200 Anfragen ein. Knapp 80 Prozent der Anliegen können telefonisch geklärt werden. Die Hotline lautet 0800 / 655 300.