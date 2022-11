Psychische Hilfe für Jugendliche: Lange Wege, keine Kapazitäten

Wer als Kind oder Jugendlicher im Landkreis Kelheim psychische Hilfe braucht, muss unter Umständen bis zu 80 Kilometer fahren. Denn eine kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung gibt es in dem Landkreis nicht: Die letzte Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie musste dieses Jahr schließen.

Möglichkeiten für eine stationäre Behandlung sind nicht vorhanden. Psychische Hilfe könnten Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis nur in Regensburg, Landshut oder Ingolstadt erhalten – sofern es dort Kapazitäten gibt. Denn auch die beiden Bezirkskrankenhäuser in Regensburg und Landshut sind ausgelastet.

Studie: Jugend mit psychischer Gesundheit unzufrieden

Eine Studie zur "Jugend in Deutschland im Winter 2022/2023", die am Montag in Berlin vorgestellt wurde, kommt zu dem Ergebnis: Die psychischen Sorgen haben in den letzten Monaten zugenommen. Viele Jugendliche seien mit ihrer psychischen Gesundheit unzufrieden (25 Prozent), berichten von einem Gefühl von Hilflosigkeit (16 Prozent) und sogar Suizidgedanken (10 Prozent).

"Bei einer erschreckend großen Minderheit haben sich die psychischen Sorgen verfestigt und verdichtet, sodass dringende Unterstützung notwendig ist. Es ist nicht zu übersehen: Bei vielen jungen Menschen sind die Kräfte der psychischen Abwehr verbraucht, und die Risikofaktoren mehren sich. Wir werten das als ein dringendes Warnsignal", so die Studienautoren Simon Schnetzer und Klaus Hurrelmann.

Zum Artikel: Was eine psychische Erkrankung für die Familie bedeutet

Wo sind die Kinder- und Jugendpsychiater?

Die Zahl der Kinder- und Jugendpsychiater in Deutschland nimmt zu, sagt Marcel Ramanos, stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (DGKJP) in Deutschland. Grundsätzlich gäbe es viele Kliniken und niedergelassene Ärzte, betont Ramanos. In Ostdeutschland und auch Niederbayern sei die Versorgungsdichte dagegen nicht so gut. "Wir müssen uns auch mit den Realitäten auseinandersetzen." Gerade kleine Kliniken in den ländlichen Regionen hätten mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen, bei gleichzeitig hohen Qualitätsansprüchen.

Lösung: Institutsambulanz für Kelheim

Eine Entfernung von 80 Kilometern zur nächsten Ambulanz bewertet der DGKJP-Vize als noch gut. Kelheims Landrat Martin Neumeyer sieht das nicht so. Im August ist er beim niederbayerischen Bezirkstagspräsidenten Olaf Heinrich vorstellig geworden, wie die Versorgung verbessert werden könnte. In Frage kommen könnte eine eigene Institutsambulanz für Kelheim, sprich: eine Außenstelle der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirkskrankenhaus Landshut, zumal in anderen niederbayerischen Regionen solche Institutsambulanzen bereits vorhanden sind: in Passau, Waldkirchen, Deggendorf und Zwiesel. Teilweise sogar mit eigenen Tageskliniken, aber mit wenig Behandlungsplätzen.

Das Bezirkskrankenhaus selbst verfügt über vier Stationen mit insgesamt 50 Betten. Die Kinderstation ist überbelegt, so Chefärztin Tanja Hochegger auf BR-Nachfrage. Die Störungsbilder seien komplex. Aber die Belastungen in der Gesellschaft allgemein, die Unsicherheit vor der Zukunft, die sich daraus ergibt, auch bei den Eltern, spielen eine Rolle, so Hochegger.

Bezirkskrankenhäuser voll ausgelastet

Auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirkskrankenhaus der Oberpfalz in Regensburg, kurz medbo, ist die Nachfrage nach einem Behandlungsplatz groß. Aktuell sind von den 40 Betten in Regensburg und 55 teilstationären Behandlungsplätzen alle belegt. Es gibt Wartezeiten.

"In der medbo Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik haben wir vom ambulanten bis zum vollstationären Setting eine unverändert hohe Auslastung. Dies zeichnet sich so schon in den vergangenen Jahren ab. Eine krisenhafte Zuspitzung in den vergangenen Monaten können wir nicht berichten", sagt eine medbo-Pressesprecherin auf BR-Nachfrage

Um eine weitere Überlastung zu verhindern und auch in abgelegenen Regionen eine kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung zu gewährleisten, macht sich die DGKJP für die Möglichkeit stark, Online-Behandlungen durchführen zu können. In den nächsten Jahren sollen dafür Strukturen aufgebaut werden können. Auch Kelheim könne dann davon profitieren, sofern die Hilfe dann nicht zu spät kommt.