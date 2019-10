Psychische Gewalt an Kindern: in Bayerns Kitas keine Seltenheit

Gespräch, Abmahnung, Kündigung

In der Kita des Kinderland e.V. in Erding soll das nicht passieren. Für die Leiterin Birgit Parnklip steht das Kindeswohl an höchster Stelle. Doch auch sie war schon mit Erzieherinnen konfrontiert, die sich falsch verhalten haben: "Das sind dann oft so Floskeln, die die Kollegen loslassen, wie zum Beispiel: Wenn du jetzt nicht leise bist, schneide ich dir die Zunge ab. Wenn die Mama nicht kommt, dann nehme ich dich mit nach Hause."

Birgit Parnklip hat da kein Nachsehen. Erst gebe es ein Gespräch, helfe das nicht, gebe es eine mündliche Abmahnung, dann eine schriftliche und wenn es gar nicht passe, trenne sie sich auch von Personal.

Bayerisches Sozialministerium spricht von Einzelfällen

Das Bayerische Sozialministerium antwortet auf die Frage, ob die Fälle von Gewalt bekannt seien und was man dagegen unternehme, so: "Wir wissen, dass negative Praxis in Form von physischen und psychischen Grenzüberschreitungen vorkommt." Meistens handele es sich um einzelne Personen.

Regelmäßige Fortbildung, um Gewalt vorzubeugen

In der polizeilichen Kriminalstatistik würden Erzieherinnen und Erzieher als Tatverdächtige nicht explizit erfasst. Um Gewalt vorzubeugen, fördere die bayerische Staatsregierung die Regelfortbildung für das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen über eine eigene Förderrichtlinie. Ein Schwerpunktthema 2019 sei das Thema "Kinderschutzkonzept in der Kita".

Anke Ballmann vom Staatsinstitut für Frühpädagogik fordert nicht nur mehr Fortbildung, sondern auch eine finanzielle Aufwertung des Berufes. Dann gebe es mehr Interessierte und schon bei der Ausbildung könnten strengere Auswahlkriterien eingeführt werden. Bis 2023 fehlen in Bayern laut Staatsregierung etwa 30.000 Fachkräfte in Krippen, Kindergärten und Horten. Wissenschaftler der Bertelsmann-Stiftung empfehlen, dass in Kinderkrippen ein Erzieher höchstens drei Kinder betreuen sollte, in Kindergärten sollte das Betreuungsverhältnis 1:7,5 sein.

Gewerkschaft: Überlastung und Personalnot führt zu Stress bei Erziehern

"Davon sind wir in Bayern sehr weit entfernt", sagt Elke Hahn von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Bayern, die auch die Belange der Erzieherinnen und Erzieher vertritt.

Der Personalmangel führe zu Arbeitsverdichtung und Stress, so Elke Hahn: "Dass mangelnde Zeit zu Fehlern führen kann, ist bekannt und keine Weisheit." Oft blieben die Beschäftigten mit diesem Druck allein. "Sicher liegen die Nerven auch mal blank, wenn Arbeitsüberlastung länger anhält und keine Abhilfe zu sehen ist. Das rechtfertigt aber natürlich nicht, Druck oder Stress an den Kindern auszulassen. Das darf nicht geschehen", sagt Elke Hahn.

Peter Jansen vom Berufsverband für Lehrkräfte und Pädagogen KEG sieht das ähnlich: "Arbeitsüberlastung ist keine Ausrede. Dann muss man sich Hilfe holen, durch eine Überlastungsanzeige, die jeder Erzieher machen kann."