Psychische Erkrankungen: Grüne sehen "massive Unterversorgung"

"Alles ist auf Kante genäht"

"Wir haben seit Jahren einen Mangel an Therapie-Plätzen und Unterstützungsangeboten, alles ist auf Kante genäht", erklärt Schulze gegenüber dem BR. Die Politikerin spricht von einer "massiven Unterversorgung an psychosozialer Betreuung" in Bayern, die durch traumatisierte Flüchtlinge verschärft werde. Schon vor dem Krieg in der Ukraine hätten Menschen in Bayern monatelang auf einen Therapieplatz gewartet. "Nun kommen traumatisierte Menschen in Bayern an, die von heute auf morgen durch den Krieg, Bomben und Granaten aus ihrem Alltag rausgerissen wurden", so Schulze.

Bei Kindern und Jugendlichen sei die Nachfrage nach Psychotherapie zuletzt um sechs Prozent gestiegen. Laut einer Studie leide fast jedes dritte Kind im Alter zwischen 7 und 17 Jahren unter psychischen Auffälligkeiten, so Schulze weiter. Für Kinder und Jugendliche müssten daher "mehr Kassenplätze für Psychiatrie und Psychotherapie bereitgestellt werden." Niemand solle länger als vier Wochen auf eine Behandlung warten müssen.

Gesundheitsministerium sieht zusätzlichen Bedarf

Auch das bayerische Gesundheitsministerium rechnet durch Krieg und Flucht "mit einem zusätzlichen Bedarf an psychotherapeutischen und psychiatrischen Behandlungen". Eine Ministeriumssprecherin räumt gegenüber dem BR ein, dass die Versorgungssituation schon vor Ausbruch des Krieges "angespannt" gewesen sei, vor allem durch die Belastungen der Pandemie. Auch wenn die Versorgungslage grundsätzlich "als gut" einzuschätzen sei, komme es "immer wieder zu Wartezeiten."

Bayern sei dennoch gut aufgestellt, betont das Ministerium. Bei den Psychotherapeuten gebe es einen Versorgungsgrad von hundert Prozent, teils bestehe sogar "eine Überversorgung". Doch auch im Ministerium sieht man Handlungsbedarf, gerade bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Denn der Versorgungsgrad ist auch eine Verhandlungssache.

Bayern will mehr Therapeuten für Kinder und Jugendliche

Entscheidend ist der sogenannte Gemeinsame Bundesausschuss. Er legt fest, wie und in welchem Ausmaß die Versicherten versorgt werden. Konkret: Wie viele Versicherte auf einen Arzt kommen. Hier setze sich Bayern dafür ein, dass der Psychotherapeuten-Bedarf für die Kinder- und Jugendlichen gesondert geplant werden soll. Sprich: Es soll für diese Altersgruppe mehr Kassenzulassungen für Therapeutinnen und Therapeuten geben. Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiater sei dies bereits gelungen: Bislang kam ein Arzt auf 16.900 Minderjährige. Künftig kommt ein Arzt auf rund 15.200 Minderjährige.

Notfallversorgung in akuten psychischen Krisen

Für die Flüchtlinge stehe zudem ein "Krisendienst" bereit, eine Notfallversorgung in akuten psychischen Krisen. Unter der Nummer 0800/655 3000 ist er kostenlos und rund um die Uhr zu erreichen. Dem autistischen Jungen und seiner Familie hätte das Angebot jedoch kaum geholfen. Wer die Hilfe in Anspruch nehmen will, muss Deutsch oder Englisch sprechen. Oder zumindest jemanden hinzuholen, der übersetzen kann. Nur in Einzelfällen ist eine muttersprachliche Hilfe möglich.

Wenn Hilfe gebraucht wird

Hilfe und Beratung für Personen mit Suizidgedanken oder für Angehörige finden Sie bei verschiedenen Hilfstelefonen. Im akuten Notfall sind immer die Rettungsdienste (112) zu verständigen.

Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111, 0800 / 111 0 222 oder 116 123 (24/7), online.telefonseelsorge.de (per Mail und Chat)