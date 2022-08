Psychiatrisches Gutachten von Jugendfeuerwehrmann beauftragt

Im Fall einer mutmaßlichen Brandserie in und um Schneppenbach hat die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg jetzt ein psychiatrisches Gutachten des Beschuldigten beauftragt. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft am Dienstag (02.08.2022) auf BR-Anfrage. Zuerst hatte das Main-Echo berichtet.

Ergebnis des Gutachtens in mehreren Wochen

Laut Staatsanwaltschaft soll das Gutachten überprüfen, ob der Jugendliche zum Tatzeitpunkt möglicherweise eingeschränkt oder gar nicht schuldfähig war. "Ergeben sich Anhaltspunkte, dass möglicherweise Einschränkungen der Schuldfähigkeit vorliegen könnten, wird eine Begutachtung beauftragt; andernfalls unterbleibt sie", erklärt die Staatsanwaltschaft. Warum dieses Gutachten konkret in Auftrag gegeben wurde – also welche Anhaltspunkte dazu geführt haben – dazu kann die Staatsanwaltschaft derzeit keine Angaben machen. Mit einem Ergebnis des jugendpsychiatrischen Gutachtens ist erst in mehreren Wochen oder Monaten zu rechnen.

Brandserien rund um Schneppenbach

Wie berichtet war es in den vergangenen Monaten in und um Schneppenbach immer wieder zu kleineren und größeren Bränden gekommen. Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Schneppenbach am 17. Juli 2022 wurde ein Jugendlicher als Tatverdächtiger festgenommen. Es entstand damals ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro, verletzt wurde niemand. Laut Haftbefehl werden dem Jugendlichen, der selbst Mitglied einer Jugendfeuerwehr ist, derzeit vier Brände zur Last gelegt. Es geht um den besagten Mehrfamilienhaus-Brand Mitte Juli, ein Feuer in einer Scheune und einer Garage Anfang Juli, einen Schuppen-Brand Mitte Juni sowie ein Feuer Ende Mai im Feuerwehr-Gerätehaus. Ob der Jugendliche noch für weitere Brände verantwortlich ist, wird aktuell noch weiter ermittelt.