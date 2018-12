vor etwa einer Stunde

Psychiatrischer Krisendienst auch über Weihnachten

Seelische Krisen halten sich nicht an Öffnungszeiten, deshalb gibt es den Krisendienst Psychiatrie des Bezirks Oberbayern seit kurzem rund um die Uhr - auch an Weihnachten. In ganz dringenden Fällen schicken die Mitarbeiter ein mobiles Einsatzteam.