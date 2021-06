Psychiatriechef: Einweisung des Messerstechers war nicht möglich

Professor Dominikus Bönsch ist ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Klinik in Lohr am Main und des ZSG. Er hat mit der Oberärztin gesprochen, die entschieden hat, den jungen Mann auf seinen ausdrücklichen Willen hin zu entlassen und glaubt, dass sie dabei keine andere Wahl hatte.

"Aus meiner Sicht stellt es sich so dar, dass er sich jedes Mal in einem deutlich psychotischen Zustand vorgestellt hatte, es war dann aber relativ rasch klar, dass der Patient nach Einnahme von Medikamenten nicht mehr in einem ganz akuten Zustand war und sich die Frage nach einer Unterbringung und insbesondere Behandlung gegen seinen Willen, für die wir ja ganz hohe Schwellen haben, gar nicht mehr stellte," so Bönsch.

Um einen Patienten gegen seinen Willen zu behandeln, müsse der Arzt Anknüpfungspunkte haben, dass eine akute Gefahr im Raum stehe, dass es möglicherweise akute Pläne gebe und eine akute ernsthafte Gefährdung, führt der Psychiater weiter aus. Ein vager Verdacht allein genüge nicht in so einem Fall.

Psychische Erkrankung "eindeutig"

Für den Psychiatriechef ist es nach Akteneinsicht "eindeutig, dass es eine schwerwiegende psychiatrische Grunderkrankung gibt. In wie weit diese tatsächlich in dieser Tat das Maßgebliche war, kann ich natürlich ohne mit dem Patienten gesprochen zu haben nicht beurteilen, würde ich aber vermuten."

Zweimal war der Somalier in die psychiatrische Klinik in Würzburg gebracht worden, das erste Mal im Januar nach einem Streit mit Mitbewohnern, bei dem er auch ein Messer zückte, das zweite Mal am 15. Juni, als er einen Autofahrer in der Innenstadt belästigt hatte. Dauerhaft eingewiesen wurde er aber in beiden Fällen nicht.

Islamistische Überzeugung in Klinik nicht bemerkt

Eine islamistische Überzeugung sei bei den Gesprächen in der Klinik nie zu Tage getreten, so der Psychiater. "Allerdings erleben wir es oft, dass gerade Menschen mit wahnhaften Symptomen solche Motive auch aufgreifen und weiterverfolgen, vielleicht auch empfänglicher sind als andere Menschen dafür." Das sei aber ohne weitere Fakten in diesem Fall nur schwer zu beurteilen.

Gutachten zur Schuldfähigkeit angefordert

Gestern war bekannt geworden, dass die Bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus (ZET) ein gerichtspsychiatrisches Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit des Beschuldigten (§§ 20, 21 StGB) und zur Frage der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus bzw. einer Entziehungsanstalt (§§ 63, 64 StGB) beauftragen wird.

Die entscheidende Frage in diesem Gutachten werde dabei die Schuld- und Steuerungsfähigkeit während der Tat sein, sagt Bönsch. Leider, so bedauert der Psychiater, könnten er und seine Kollegen in Deutschland in vielen Fällen immer erst im Nachhinein aktiv werden. Präventiv gegen den Willen des Patienten zu handeln sei nur schwer möglich.

Pflichtverteidiger wartet auf Akteneinsicht

Der Pflichtverteidiger des 24-jährigen Somaliers, Hans-Jochen Schrepfer, sieht bei seinem Mandanten psychische Auffälligkeiten. Anhaltspunkte für islamistische Motive sehe er aber derzeit nicht. "Bei diesem Delikt muss eine psychiatrische Untersuchung erfolgen und ich bin mir sicher, dass das zeitnah geschehen wird", so Schrepfer. Er wartet immer noch auf Akteneinsicht.