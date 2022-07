Psychiater halten Würzburger Messerstecher weiter für gefährlich

Der Prozess zur Messerattacke in Würzburg geht in die entscheidende Phase. Dabei wird immer wahrscheinlicher, dass der 32-jährige Beschuldigte wohl dauerhaft in einer forensischen Psychiatrie untergebracht wird. Am 13. Verhandlungstag sagten nun zwei Psychiater aus, die den Angreifer begutachtet hatten. Wegen seiner psychischen Erkrankung ist der Mann aus Somalia wohl als schuldunfähig anzusehen.

Beschuldigter an Schizophrenie erkrankt

"Seine Gefährlichkeit gründet sich auf der speziellen Ausgestaltung der Psychose, die er über viele Jahre gezeigt hat", sagte einer der Gutachter. Demnach hatte der Beschuldigte bereits zwei bis drei Jahre vor der Tat Psychosen. Die Gutachter attestieren ihm eine paranoide Schizophrenie. Der Beschuldigte habe Halluzinationen gezeigt, genauso wie akustische Störungen. Gegenüber den Ermittlern gab er an, Stimmen gehört zu haben, die ihn zu der Tat angestachelt hätten. Zuvor hatte der Mann gegenüber Bekannten und Ärzten geäußert, dass er sich in Deutschland verfolgt fühle – von vermeintlichen Geheimdienstmitarbeitern.

Gutachter halten Messerstecher für schuldunfähig

Der Angreifer befand sich "in einer eigenen Realität", so beschrieb es nun einer der Gutachter vor Gericht. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Somalier ohne Behandlung in einer Psychiatrie weitere "hochaggressive Taten" begehen könnte, sei "ausgesprochen hoch". Dass der Mann simuliere, halte er für ausgeschlossen. Sein Kollege ergänzte: "Er war nicht in der Lage einzusehen, dass sein Handeln Unrecht war." In solchen Fällen gelten Straftäter als schuldunfähig. Aller Voraussicht nach wird der Somalier somit nicht ins Gefängnis kommen, sondern in den Maßregelvollzug in einer forensischen Psychiatrie.

Für eine solche Unterbringung gibt es keine Höchstdauer. Auf freien Fuß käme der Beschuldigte nur dann, wenn er eines Tages vollständig therapiert wäre. "Wenn er mein Patient wäre, würde ich ihm auf Jahre, Jahrzehnte dazu raten, dass er sich antipsychotisch behandeln lässt", sagte einer der medizinischen Gutachter.

Urteil zu Messerattacke soll Ende Juli fallen

In dem Prozess geht es um die Geschehnisse am 25. Juni 2021 am Würzburger Barbarossaplatz. Mit einem Küchenmesser tötete ein Mann drei Frauen und verletzte sechs weitere Menschen schwer. Das Landgericht Würzburg verhandelt den Fall seit Ende April 2022 – aus Platzgründen in verschiedenen Veranstaltungshallen.

Am kommenden Montag steht der 14. Verhandlungstag in dem Sicherungsverfahren an. Dann sollen die ersten Plädoyers erfolgen. Ein Urteil wird voraussichtlich am darauffolgenden Donnerstag erwartet. Vorgeworfen wird dem Somalier dreifacher Mord, versuchter Mord in sieben Fällen und versuchter Totschlag in vier Fällen.