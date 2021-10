Nach schwerem Unfall: PS-Obergrenze für Fahranfänger gefordert

Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Coburg werden im Internet Stimmen laut, die eine PS-Obergrenze für Fahranfänger fordern. Vergangenen Mittwoch hatte ein 19 Jahre alter Autofahrer in einer Autobahnauffahrt zur A73 die Kontrolle über sein 460-PS-starkes Auto verloren. Der Wagen überschlug sich, der Fahrer und sein 20 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Das Auto wurde komplett zerstört.

Viele fordern PS-Obergrenze für Fahranfänger

Fast 1.300 Nutzer sprachen sich daraufhin auf Facebook für eine PS-Obergrenze bei Fahranfängern aus. In einer nicht repräsentativen Umfrage des BR stimmte kein einziger Leser dagegen. Einige äußerten jedoch Bedenken. So seien niedrig motorisierte Fahrzeuge im Falle eines Unfalls oft regelrechte "Todesfallen", schreibt ein BR24-Leser auf Facebook. Eine Obergrenze solle daher nicht unter 250 PS liegen. Von einer zu niedrigen Grenze wären außerdem Azubis im Handwerk betroffen, die die Firmenfahrzeuge dann nicht mehr lenken dürften, meint ein anderer. Eine Obergrenze könne dazu führen, dass Fahranfänger aus Familien, die sich kein zweites Auto leisten könnten, länger nicht hinter dem Steuer säßen und erst nach langer Pause wieder am Verkehr teilnähmen, gibt ein Dritter zu bedenken. Ein Vierter fügt hinzu, dass man auch mit wenig PS zu schnell fahren könne.