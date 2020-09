Przewalski-Fohlen im Tiergarten Nürnberg

Die junge Stute "Sira" ist hoch willkommen und wichtig für die Arterhaltung. Denn eigentlich ist das Przewalski-Pferd schon in den 1960er Jahren ausgerottet worden. Die ursprünglich in der Mongolei lebende Tierart hat nur durch Zoos überleben können. Laut Tiergarten, konnte durch Wildfänge rechtzeitig eine Reserve-Population in menschlicher Obhut aufgebaut werden.

Wiederansiedlungsprojekt in der Mongolei

Der Nürnberger Tiergarten beteiligt sich seit Jahren am Erhaltungszuchtprogramm für diese Tierart und an einem Wiederansiedlungsprojekt der Wildpferde in der Mongolei. In Mittelfranken sind sie außerdem als vierbeinige Landschaftspfleger aktiv.

Przewalski-Pferde als Landschaftspfleger

Bereits seit siebzehn Jahren beweiden Przewalski-Pferde aus dem Tiergarten Nürnberg und dem Münchner Tierpark Hellabrunn die offenen Sandlebensräume im Naturschutzgebiet Tennenloher Forst bei Erlangen.