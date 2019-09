Prügelnde Raser im Allgäu: Polizei ermittelt ersten Verdächtigen

Nach der Prügelattacke auf einen Ostallgäuer Autofahrer in der vergangenen Woche konnte die Polizei einen der beiden verdächtigen Raser ermitteln. Die Auswertung zweier Handyvideos und weiterer Zeugenhinweise sowie die Vernehmung des 38-Jährigen Opfers haben laut Polizei zu einem 20-Jährigen in die Schweiz geführt.

Verdächtiger stammt aus Deutschland und lebt in der Schweiz

Der Verdächtige ist nach den Angaben der Polizei in Deutschland geboren, lebt aber in der Schweiz. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist er der Halter des Fahrzeugs, das dem Mann aus dem Ostallgäu von der A96 über die Ausfahrt Jengen auf die B12 gefolgt war. Dort hatten der Fahrer und sein Beifahrer das Opfer, das ihnen offenbar zu langsam gefahren war, überholt, ausgebremst und anschließend mit Schlägen und Tritten traktiert. Nach Auswertung der Videoaufnahmen kommt der 20-Jährige Fahrzeughalter laut Polizei "als dringend Tatverdächtiger in Frage".