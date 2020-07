Prüfungen der Uni Augsburg: Messehalle statt Hörsaal

An der Universität Augsburg beginnt am 20. Juli die Klausuren-Phase. Um die Infektionsschutzvorschriften einhalten und den Studierenden dennoch bestmögliche Prüfungsbedingungen bieten zu können, hat die Uni-Leitung eine Halle der Messe Augsburg anmieten müssen, alle Hörsäle waren zu klein dafür.

Platz für 650 Prüflinge

Geprüft werden laut einer Sprecherin Studierende fast aller Fakultäten, besonders stark vertreten sind die Fächer Jura, BWL, VWL und Lehramtsstudiengänge. Heute hat Uni-Präsidentin Sabine Doering-Manteuffel die Halle in Augenschein genommen. Insgesamt 650 Prüflinge passen rein, jeder sitzt an einem eigenen Tisch, der Mindestabstand ist größer als gesetzlich vorgeschrieben. Weil die Halle sehr hoch ist und eine Klimaanlage besitzt, sei der Luftaustausch gewährleistet. Die Prüflingen werden in kleinen Gruppen in die Halle geleitet, die Laufwege sind so gelegt, dass es keine nahen Begegnungen gibt. Bislang sind 55 Klausuren-Termine geplant, zwischen denen stets eine Desinfektionsreinigung stattfindet, so Julia Winkler vom Prüfungsamt.

"Kraftakt" für Organisationsteam

Uni-Präsidentin Sabine Doering-Manteuffel ist froh, dass die Halle angemietet werden konnte, denn so könnten viele Studierende ihr Studium trotz der Corona-Situation wie geplant mit diesem letzten Leistungsnachweis abschließen. Trotzdem sei das Ganze für das Organisationsteam der Uni eine "echte Herausforderung" gewesen, so die Präsidentin, die Mitarbeiter hätten das in einem "Kraftakt" gestemmt.

Wohl keine Dauerlösung

Die Präsidentin machte auch klar, dass die Uni auf lange Sicht die erheblichen Zusatzkosten für eine derartige Prüfungsauslagerung nicht übernehmen könne. Auch fürs nächste Semester müsse man sich noch viel überlegen, so Doering-Manteuffel. Eine Begrüßung der vielen neuen Erstsemester in einer kargen Messehalle sei für sie keine Option, so die Präsidentin.