Prozesstermin steht: Mord statt Totschlag im Fall Dominik R.?

Der Prozess um Dominik R., der 2016 seine Ex-Freundin in Freyung erstochen hatte, wird am Landgericht Deggendorf neu aufgerollt. Das wurde im August bekannt. Nun steht auch ein Termin fest: Das Wiederaufnahmeverfahren vor dem Landgericht Deggendorf beginnt am 20. Dezember, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag der dpa bestätigte.

Das neue Verfahren könnte eine höhere Strafe bedeuten

Ein neues Verfahren könnte für Dominik R. eine härtere Strafe bedeuten. Am Landgericht Passau war der Freyunger wegen Totschlags verurteilt worden. Diesmal geht es um die Frage: War es Mord? Ein Urteil könnte Mitte März 2022 fallen.

Der Ex-Freund des Opfers war im November 2017 vor dem Landgericht Passau wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Nun droht dem Mann eine Verurteilung wegen Mordes.

Das Landgericht Deggendorf hatte im August die Wiederaufnahme beschlossen. Anlass waren die Falschaussagen von zwei Zeugen. Diese hatten 2017 bewusst falsch zugunsten des Angeklagten ausgesagt. Dafür wurden sie 2019 vor dem Amtsgericht Passau verurteilt. Es sei nicht auszuschließen, dass die Richter in Passau ohne die Falschaussagen ein Mordurteil gesprochen hätten, so das Landgericht Deggendorf.

Tötete Dominik R. seine Ex-Freundin im Schlaf?

Dominik R. hatte gestanden, im Oktober 2016 die 20-jährige Mutter seines Sohnes nach einem Streit erstochen zu haben. Ob er die Frau allerdings im Schlaf tötete - was das Mordmerkmal der Heimtücke hätte bedeuten können - blieb ungeklärt. Der Ankläger hatte lebenslange Haft wegen Mordes oder Totschlags in einem besonders schweren Fall gefordert.

Zeuge änderte seine Aussage

Einer der Zeugen hatte im ersten Prozess ausgesagt, sein Freund - der Angeklagte - habe mit ihm nicht über die Tat gesprochen. 2019 sagte er dann vor dem Amtsgericht Passau, der Freund habe ihm erzählt, dass er die Frau erstochen habe, während sie schlief. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Deggendorf die Wiederaufnahme des Verfahrens.

💡 Hintergrund:

Dominik R. wurde 2017 am Landgericht Passau wegen Totschlags zu einer Gefängnisstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Er behauptete, er habe seine Ex-Freundin nach einem heftigen Streit getötet. Das Gericht konnte damals die Arg- und Wehrlosigkeit der jungen Mutter nicht beweisen. Der Fall machte überregional Schlagzeilen, weil Dominik R. mit dem gemeinsamen Sohn bis nach Spanien geflüchtet war, wo ihn ein Spezialkommando der Polizei festnahm.

Wiederaufnahmeverfahren gelten als sehr selten. In der Regel darf niemand für eine Tat, für die er bereits rechtskräftig verurteilt oder von der er freigesprochen worden ist, ein zweites Mal verfolgt werden. Die Hürden für einen neuen Prozess sind hoch - insbesondere, wenn dieser zuungunsten des Verurteilten erfolgen soll.