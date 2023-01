Prozessionen verwandeln Fränkische Schweiz in ein Lichtermeer

Es ist ein Brauch, der auf das Jahr 1592 zurückgeht, als Papst Klemens VIII. das sogenannte 40-stündige Gebet eingeführt hatte. Im Laufe der Jahre sind als Abschluss der sogenannten "Ewigen Anbetung" die Lichtermeer-Prozession entstanden, die auch heute noch praktiziert werden.

Mit einer Andacht und einer abendlichen Prozession ist in Nankendorf bereits am 31. Dezember die Lichter-Prozession begangen worden, in Obertrubach findet die jährliche Veranstaltung traditionell am 3. Januar statt. Auch in dem Ort im Landkreis Forchheim werden an den Berg- und Felsenhängen tausende Wachslichter zu sehen sein.

600 Feuer erleuchten Pottenstein in der Fränkischen Schweiz

Mitten in den Vorbereitungen steckt hingegen die Stadt Pottenstein im Landkreis Bayreuth. Hier findet am 6. Januar, dem Feiertag "Heilige Drei Könige", eine weitere berühmte Lichter-Prozession statt. Die Verantwortlichen seien froh, dass der Brauch nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder durchgeführt werden kann, so Pottensteins Bürgermeister Stefan Frühbeißer.

Bereits Tage im Voraus werden die 600 Feuerstellen auf den Berghängen und Felsenkuppeln in der Umgebung von einem Team präpariert, das sich dafür extra Urlaub genommen hat. In diesem Jahr werde es zwar etwas weniger Feuerstellen geben, doch diese seien dafür größer, heißt es von den Veranstaltern.