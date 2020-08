Prozessbeginn zu tödlichem Raser-Unfall auf A9 bei Manching

Prozessbeginn am Landgericht Ingolstadt: Am 22. Oktober 2019 war der 23-jährige Angeklagte gegen 23.00 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der A9 bei Manching unterwegs Richtung Nürnberg. Er fuhr auf das Auto eines 22-jährigen aus Gaimersheim auf und verursachte einen folgenschweren Unfall. Der 22-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Anklage wohl wegen "Raserparagraf"

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft wird der mutmaßliche Unfallverursacher wegen Totschlags und nach dem sogenannten Raserparagraf § 315D StGB angeklagt, der einen Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vorsieht.

Mit 232 km/h unterwegs, wo nur 100 km/h erlaubt sind

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft prallte der BMW M3 des Angeklagten aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit circa 232 km/h auf den Wagen des Unfallopfers. In diesem Streckenabschnitt ist zur Nachtzeit eine Höchstgeschwindigkeit von nur 100 km/h erlaubt. Der junge Mann befindet sich seit dem 30. Oktober mit einer Unterbrechung in Untersuchungshaft. Die Große Strafkammer am Landgericht Ingolstadt hat neun Verhandlungstage angesetzt.