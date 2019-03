vor 10 Minuten

Prozessbeginn um gewaltsamen Tod in Gröbenzell

Vor einem Jahr ist in einem Einfamilienhaus in Gröbenzell die Leiche einer Frau gefunden worden. Nun beginnt am Landgericht München der Prozess gegen einen 28-Jährigen, der für ihren gewaltsamen Tod verantwortlich sein soll.