28.03.2019, 06:56 Uhr

Prozessbeginn: Syrer legt Brand und geht auf Helfer los

Ein 22-jähriger Syrer soll einen Brief auf seinem Bett in einer Flüchtlingsunterkunft angezündet haben und auf Ersthelfer losgegangen sein. Heute beginnt der Prozess gegen ihn am Landgericht Deggendorf. Der Schaden betrug 25.000 Euro.