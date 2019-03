Prozessbeginn nach Mordversuch bei Feuerwehrfest Euerhausen

Der angeklagte Landwirt soll sich am Nachmittag des 9. Juni 2018 während des Feuerwehrfests in dem Giebelstadter Ortsteil von hinten an seinen Nachbarn herangeschlichen haben. Dann soll er ihm eine Pistole an den Rücken gehalten und abgedrückt haben. Das 55-jährige Opfer überlebte, ist aber seitdem querschnittsgelähmt.

Mutmaßliches Motiv: Streit mit dem Nachbarn

Nur 40 Minuten nach der Tat wurde der Landwirt in seinem Wohnhaus festgenommen. Sein mutmaßliches Motiv: Er hatte seit Jahren Streit mit seinem Nachbarn. Der 70-jährige Angeklagte hat einen Waffenschein. Die Tatwaffe wurde aber bis heute nicht gefunden. In der Untersuchungshaft in der JVA Würzburg steckte der 70-Jährige im September 2018 seine Zelle in Brand. Mit einem Feuerzeug zündete er einen Mülleimer mit Papier an, den er auf die Matratze seines Bettes stellte.

Mann steckte Zellentür während U-Haft in Brand

Als der Brand gelöscht werden sollte, verbarrikadierte der Mann die Zellentür und versuchte, den Wasserstrahl mit einer Schranktür abzulenken. In seinem Zellentrakt saßen 29 weitere Häftlinge, die durch den Brand in Gefahr waren. Der Mann selbst erlitt starke Verbrennungen an den Händen und im Gesicht.