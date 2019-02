Prozessbeginn: Mutter versucht Sohn vom Dach zu stoßen

Eine 44-Jährige soll versucht haben, ihren zehnjährigen Sohn vom Dach zu stoßen. Dieser Fall wird ab heute vor dem Landgericht Passau verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Totschlag vor.

War die Mutter schuldunfähig?

Wie eine Gerichtssprecherin mitteilt, handelt es sich um ein Unterbringungsverfahren. Das bedeutet: In einem psychiatrischen Gutachten wurde festgestellt, dass die Frau zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig war. Es ist daher anzunehmen, dass die Öffentlichkeit nach Verlesung der Anklageschrift vom Prozess ausgeschlossen wird. Sollte sie verurteilt werden, droht ihr die dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen Klinik.

Zehnjähriger blieb unverletzt

Der Vorfall ereignete sich im Juni vergangenen Jahres. Die Frau aus dem Landkreis Passau soll versucht haben, ihren zehnjährigen Sohn von der Dachterrasse der Kinderklinik zu schubsen. Aufgrund der Gegenwehr des Kindes und "dem beherzten Einschreiten einer Krankenhausmitarbeiterin" konnte die Frau an ihrem Vorhaben gehindert werden, teilte die Polizei unmittelbar danach mit. Der Ermittlungsrichter des Passauer Amtsgerichts hatte damals angeordnet, die Frau vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen. Das Kind blieb unverletzt, es kam in die Obhut des Jugendamtes.