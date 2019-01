Prozessbeginn in Passau: Illegales Autorennen mit Horrorcrash

Passiert ist der Horrorcrash vor einem Jahr auf der vierspurigen Donauuferstraße im Passauer Stadtteil Hacklberg. Laut Anklage sollen sich die beiden heute 19 und 30 Jahre alten Angeklagten an einer roten Ampel stehend "mit Gashebelgeräuschen und Blickkontakten" auf ein Rennen verständigt haben. Bei Grün sollen beide ihre über 400 PS beziehungsweise über 200 PS starken Autos der gleichen Automarke auf eine Geschwindigkeit zwischen 130 und 160 km/h beschleunigt haben.

Unfall mit mehreren Verletzten

Der Jüngere verlor nach einigen hundert Metern bei einem Spurwechselmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug, flog über eine Mittelinsel auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in das entgegenkommende Auto einer 56-jährigen Frau. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr dann in den Pkw der 56-Jährigen. Dabei wurden der Unfallverursacher, die Frau im entgegenkommenden Fahrzeug, deren neunjährige Enkelin und die beiden 67 und 70 Jahre alten Insassen im dritten Auto zum Teil schwer verletzt. Laut Anklageschrift ist der ältere Raser weitergefahren, obwohl er den Unfall bemerkt hatte.

"Bei dem jüngeren Angeklagten haben wir in der Anklageschrift 'Verbotenes Kraftfahrzeugrennen' und 'Fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs'. Bei dem Älteren kommt 'Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort' und 'Unterlassene Hilfeleistung' dazu." Claudia Kraus, Amtsgerichtssprecherin in Passau

Seit 2017 stehen verbotene Kfz-Rennen explizit im Strafgesetzbuch. Verursachen die Täter – wie im Fall Passau – einen Unfall mit mehreren Verletzten, steht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren im Raum. Bei dem Prozess sind 14 Zeugen, darunter ein Unfallgutachter, geladen. Trotzdem sei vorgesehen, das Urteil noch heute zu sprechen, so Gerichtssprecherin Claudia Kraus.

Opfer hoffen auf fairen Prozess

Maria L., in deren Auto der Unfallverursacher krachte, ist auch ein Jahr nach dem Unfall noch körperlich und psychisch gezeichnet. Sie erlitt unter anderem 20 Knochenbrüche, war mehrere Wochen im Krankenhaus, auf Reha und in der Psychiatrie. An den Unfall hat sie nur bruchstückhafte Erinnerungen.

"Das Auto flog förmlich auf mich zu. Mein erster Gedanke war: Jetzt ist es vorbei. Es ging alles so schnell. Ich und meine Enkelin konnten nicht einmal mehr schreien." Maria L., Unfallopfer

Ihre damals achtjährige Enkeltochter erlitt bei dem Unfall unter anderem einen Schlüsselbeinbruch und Bauchverletzungen. Auch sie, so die Großmutter, hatte lange mit den psychischen Folgen des Unfalls zu kämpfen. Zur heutigen Verhandlung sagte Maria L., sie hoffe nur, dass es ein fairer Prozess wird. Die Mutter des 19-jährigen Unfallverursachers habe sich bei ihr entschuldigt.