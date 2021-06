Prozessbeginn in Nürnberg: Falsche Polizisten vor Gericht

Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth müssen sich ab heute zwei mutmaßliche Mitglieder einer Callcenter-Betrügerbande verantworten. Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge, haben sie als falsche Polizisten vor allem ältere Menschen um ihre Ersparnisse gebracht.

Über 60.000 Euro Beute

Zur Anklage kommen drei Fälle, die sich im August 2020 in Nürnberg und Erlangen zugetragen haben sollen. Die beiden Angeklagten und ihre noch unbekannten Hintermänner sollen dabei rund 64.000 Euro erbeutet haben. Die Opfer erhielten den Ermittlungen zufolge Anrufe aus einem Callcenter in der Türkei. Zum Teil wurden sie vor osteuropäischen Diebesbanden gewarnt, die angeblich ihr Geld stehlen wollten und so dazu gebracht, hohe Geldbeträge an vermeintliche Polizisten zu übergeben.

Angebliches Falschgeld von Betrügern abgeholt

Mit einer anderen Masche wurde ihnen vorgegaukelt, dass es sich bei den Geldscheinen in ihrem Besitz um Falschgeld handeln würde. Die vermeintlichen "Blüten" wurden ebenfalls von falschen Polizisten abgeholt – mit dem Versprechen, dass das Geld in den nächsten Tagen durch echte Geldscheine ersetzt würde. Außerdem wurden die Opfer von den falschen Polizisten dazu gebracht, als Lockvogel für angebliche Straftäter zu fungieren. So hatte eine Frau 20.000 Euro vor ihre Haustür gelegt, um einen angeblichen Räuber zu schnappen.

Urteil am Monatsende

Die beiden 25- bzw. 28-jährigen Angeklagten sollen innerhalb ihrer Bande als Geldabholer fungiert haben. Laut Staatsanwaltschaft gehörte es aber auch zu ihren Aufgaben, das erbeutete Geld ins Ausland zu schaffen und weitere Geldabholer für die Bande anzuwerben. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird am 30. Juni erwartet.