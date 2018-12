Prozessbeginn in Aschaffenburg: Geschäftsmann brutal ausgeraubt

Wegen eines Raubüberfalls und gefährlicher Körperverletzung muss sich ab heute ein 35-jähriger Mann vor der Großen Strafkammer des Aschaffenburger Landgerichtes verantworten. Im Juni 2018 soll der Mann einen 59-jährigen Unternehmer überfallen, verletzt und ausgeraubt haben. Dabei soll der Angeklagte von zwei unbekannten Komplizen unterstützt worden sein.

Überfall mit Reizgas: Täter waren als Paketboten verkleidet

Nach Einschätzung der Polizei sind die Täter bei dem Überfall brutal vorgegangen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge lauerten sie dem Geschäftsführer vor seinem Haus in Mainaschaff auf, bekleidet mit Uniformen eines Paketdienstes. Als der Mann ausstieg, griffen sie ihn an und sprühten ihm Reizgas in die Augen. Dann entwendeten sie aus dem Kofferraum seines Wagens eine Tasche mit den Tageseinnahmen seiner Firma, über 20.000 Euro. Eine Zeugin konnte beobachten, wie zwei Männer in einen Wagen stiegen und in Richtung Aschaffenburg davonfuhren. Sie fotografierte das Auto, notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Zeugin brachte Kripo Aschaffenburg auf die Spur

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg konnte dank der Zeugin ermitteln, dass der Fluchtwagen ein Mietwagen war. Das Fahrzeug hatte der im Raum Usingen (Hessen) wohnende 35-Jährige angemietet. Bereits wenige Stunden nach dem Überfall wurde er durch hessische Polizeibeamte festgenommen. Seine Komplizen konnten bisher nicht gefasst werden. Auch die Beute ist nicht wieder aufgetaucht. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage anberaumt.