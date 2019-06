Prozessbeginn im Schubladenmord von Straubing

Einem 39-jährigen Straubinger wird vorgeworfen, dass er seinen Schwiegervater aus Habgier ermordet hat. Vor dem Landgericht Regensburg beginnt der Prozess gegen ihn.

Todesursache muss geklärt werden

Der Montagearbeiter soll im Dezember vergangenen Jahres seinen Schwiegervater mit einer Schublade erschlagen und einem Schubladensplitter erstochen haben. Die genaue Todesursache muss vor Gericht geklärt werden. Es sei um etwas über 10.000 Euro gegangen, die der Montagearbeiter seinem Schwiegervater nicht zurückzahlen wollte oder konnte, so die Anklage. In der Wohnung des 62-jährigen Schwiegervaters war es zum Streit und infolge dessen zum Mord gekommen, heißt es.

Große Suchaktion in der Innenstadt

Als die Leiche Ende letzten Jahres in der Schmidlgasse in Straubing gefunden worden war, gab es einen großen Polizeieinsatz in der Innenstadt. Sämtliche Mülltonnen und Behälter wurden auf der Suche nach der Tatwaffe durchsucht. Anfang Mai dieses Jahres wurde der heute 39-Jährige wegen Mordes angeklagt. Er sitzt in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind insgesamt vier Tage angesetzt. Das Urteil soll am 11. Juli fallen.