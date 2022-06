Prozessbeginn gegen Rechtsextremisten von Blood and Honour

Das Verfahren gegen die elf Rechtsextremisten findet ausgerechnet im Saal A101 statt, also jenem Saal des Münchner Justizzentrums, in dem fünf Jahre lang der sogenannte NSU-Prozess verhandelt wurde. Die Terroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds waren eng verbunden mit "Blood & Honour". Über das internationale Netzwerk werden seit den 1980er-Jahren rechte Musik und Propaganda, aber auch Anleitungen zum bewaffneten Kampf und zum Bombenbauen verbreitet. Das Kerntrio des NSU tauchte 1998 mit der Hilfe von "Blood & Honour"-Aktivisten unter, sagt der Fachjournalist und Rechtsextremismus-Experte Robert Andreasch.

Für NSU war auf Blood & Honour "blinder Verlass"

Mitglieder von Blood & Honour hätten zu denjenigen gehört, auf die sich das NSU-Kerntrio "wie blind verlassen hat". Die NSU-Mitglieder hätten von Mitgliedern von Blood & Honour "Wohnung, Ausweispapiere, Geld und sonstige Formen der Unterstützung" erhalten.

Der Name eines der Beschuldigten im heute beginnenden Gerichtsverfahren tauchte auch schon im NSU-Prozess auf: Stanley R. Der mehrfach einschlägig vorbestrafte Neonazi ist seit den 1990er-Jahren in der militanten rechten Szene aktiv. Bei seiner Geburtstagsfeier im März 2006 in einem Rocker-Club in Kassel sollen die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gesehen worden sein – der Verdacht ließ sich jedoch nicht erhärten. Zwei Wochen später jedenfalls ermordete der NSU in Kassel den 21-jährigen Halit Yozgat.

Mehrere Funktionäre von Blood & Honour im Fokus

"Stanley R. ist in den letzten Jahren immer wieder auch bei Razzien, bei Polizeikontrollen und in Ermittlungsverfahren aufgefallen", so Rechtsextremismus-Experte Robert Andreasch, "weil er unter anderem Schießübungen durchgeführt hat mit dem Teil seiner "Combat 18"-Sektion." Er sei auch einmal kontrolliert worden, als er Munition illegal aus der Tschechischen Republik eingeführt habe.

Stanley R. gilt als Führungsfigur der verbotenen Organisation "Combat 18" – was sich mit "Kampftruppe Adolf Hitler" übersetzen lässt. Combat 18 bezeichnet sich selbst als bewaffneter Arm von Blood & Honour, dennoch ist Stanley R. beim Prozess in München nicht wegen Mitgliedschaft in einer verbotenen Organisation angeklagt, sondern nur wegen Unterstützungshandlungen. Im Zentrum des Verfahrens stehen andere – insbesondere die mutmaßlichen Sektionschefs von Blood & Honour in Baden-Württemberg und Bayern, Eric-Alexander S. und Ron W. sowie der sogenannte Divisionschef Deutschland, Sven B. aus Thüringen.

Vorwurf: Verstoß gegen Vereinigungsverbot, Volksverhetzung, verfassungsfeindliche Symbole

Gerichtssprecher Florian Gliwitzky fasst die Vorwürfe zusammen: "Es geht formal betrachtet zunächst einmal um einen Verstoß gegen das Vereinigungsverbot. Es geht um Volksverhetzung, es geht um die Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher, also verfassungswidriger Organisationen." Und es geht um eine CD mit Neonazi-Musik, die die Beschuldigten in Ungarn produziert haben sollen, darauf unter anderem ein Lied mit dem Titel "Holocaust", in dem die Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis als Lüge bezeichnet wird.

Verfahren basiert auf Razzien im Jahr 2018

Ausgangspunkt des Verfahrens war eine bundesweite Razzia im Dezember 2018. Es dauerte mehr als zwei Jahre, bis die Generalstaatsanwaltschaft München Anklage erhob – und noch einmal mehr als ein Jahr bis zum Beginn des Prozesses. Alle Beschuldigten sind laut Gerichtssprecher Gliwitzky auf freiem Fuß. "Es waren ursprünglich mal U-Haftbefehl auch vollzogen worden. Diese Haftbefehle sind außer Vollzug gesetzt, beziehungsweise aufgehoben worden."

Extremismusexperte: Blood & Honour hat nie aufgehört zu existieren

Der Münchner Prozess ist nach langer Zeit das erste Verfahren wegen Fortführung von Blood & Honour. Dabei habe die Organisation nach dem Verbot im Jahr 2000 nie aufgehört zu existieren, so Fachjournalist Robert Andreasch: "Da ist jetzt dieser Prozess muss man wirklich sagen, fast eine Ausnahme, dass jetzt, zehn Jahre nach dem letzten "Blood & Honour"-Verfahren, dann doch mal Neonazis sich wegen solch kleinerer, in Verbindung stehender Straftaten vor Gericht wiederfinden." Das Landgericht München hat vorerst 25 Verhandlungstage angesetzt. Anfang Oktober könnte das Urteil fallen.