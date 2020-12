Prozessauftakt zur "wilde Verfolgungsjagd von München"

Polizisten hatten den Mann um vier Uhr früh in München kontrollieren wollen – er schlief bei laufendem Motor in seinem Wagen. Was dann folgte, waren Szenen, wie man sie aus Fernsehkrimis kennt. Laut Staatsanwaltschaft raste der Bauarbeiter – teilweise auf der Gegenfahrbahn - quer durch die Innenstadt, ignorierte rote Ampeln und wich Polizeisperren mit waghalsigen Manövern aus.

Raserei von München bis Nürnberg und zurück

An der Auffahrt zur A 9 soll er dann einen Eimer und einen Mörtelrührer aus dem Fenster geworfen haben, um seine Verfolger abzuschütteln. Auf der Autobahn fuhr er bis Lauf an der Pegnitz, und von dort wieder zurück Richtung München. Die Polizei hat den nachfolgenden Verkehr abgebremst und teilweise Zufahrten gesperrt. Beim Tanken an der Raststätte Feucht-West konnte sie den Mann dann überwältigen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig ist.