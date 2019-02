Prozessauftakt zum Doppelmord von Petershausen

Dem 54-jährigen Meteorologen wird vorgeworfen, zwei 40-jährige Frauen am Faschingssamstag 2018 unter einem Vorwand in seine Wohnung in Petershausen eingeladen zu haben. Dort soll er sie wehrlos gemacht und anschließend erwürgt haben.

Nusslikör mit Betäubungsmittel

Der Mann soll schon länger an ausgeprägten Gewalt- und Tötungsphantasien leiden und die beiden ebenfalls psychischen kranken Frauen in einer Dachauer Einrichtung kennengelernt haben. In seiner Wohnung soll er ihnen Nusslikör serviert haben, in den er ein Betäubungsmittel gemischt haben soll. Dann soll er die beiden wehrlosen Frauen misshandelt, missbraucht und mit bloßen Händen erwürgt beziehungsweise mit einem Tuch erdrosselt haben.

Mögliches Motiv: Frauenhass

Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft Frauenhass an. Der mutmaßliche Täter soll ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben und an schwersten Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen leiden. Wegen zweifachen Mordes steht der mutmaßliche Täter nun vor Gericht. Allerdings geht die Anklage davon aus, dass er vermindert schuldfähig ist. Seit fast einem Jahr ist der Mann in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.