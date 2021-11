Prozessauftakt zum Doppelmord in Nürnberg-Gebersdorf

Wegen zweifachen Mordes muss sich ein 67 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seine getrenntlebende Ehefrau und einen gemeinsamen Bekannten auf offener Straße erschossen zu haben.

Eifersucht als Tatmotiv

Als Motiv gehen die Ermittler von Eifersucht aus: Der 67-Jährige soll der Frau eine Beziehung mit dem gemeinsamen Bekannten unterstellt und sich dadurch in seiner Ehre verletzt gesehen haben. Das Paar lebte seit Jahren getrennt, stand aber noch in Kontakt.

Den Ermittlungen zufolge war der Angeklagte am Tattag in das Taxi seines Bekannten gestiegen und hatte sich von ihm zur Wohnung der Frau fahren lassen. Dort kam es demnach erst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Anschließend habe der heute 67-Jähige beiden mehrfach in den Kopf geschossen: der Frau auf dem Gehweg von hinten in den Hinterkopf, dem Mann auf dem Fahrersitz des Taxis.

Urteil erst im nächsten Jahr

Beide Opfer hätten nicht mit einem Angriff gerechnet, so die Staatsanwaltschaft, die daher von Heimtücke ausgeht. Für den Prozess sind elf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird im Januar erwartet.