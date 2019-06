Prozessauftakt: Zuhälterei und Menschenhandel

Dem 39-jährigen Mann und seinen 41 bzw. 19 Jahre alten Komplizinnen wird vorgeworfen, in ihrem Heimatland Ungarn mehrere – zum Teil minderjährige Frauen – zur Prostitution angeworben zu haben.

"Modellwohnungen" in Nürnberg, Erlangen und Regensburg

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge, wurden die Opfer danach in sogenannten Modellwohnungen in Nürnberg, Erlangen und Regensburg den Freiern angeboten. Während ihrer Aufenthalte in Deutschland wurde der Kontakt der Frauen zu Freunden und Verwandten erheblich eingeschränkt, so der Vorwurf. Die jeweiligen Wohnungen durften die Frauen nicht ohne Begleitung ihrer Zuhälter verlassen.

Vereinbarter Lohn angeblich nicht bezahlt

Den vereinbarten Lohn für ihre Tätigkeiten erhielten sie nicht, sondern deutlich weniger als ihnen vorher versprochen wurde. Ihre Zuhälter konnten sich dagegen durch die Sexdienste ihrer Opfer eine erhebliche Einnahmequelle zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts verschaffen, lautet die Einschätzung der Staatsanwaltschaft. Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird am 1. Juli erwartet.