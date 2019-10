Prozessauftakt: Tödlicher Raserunfall am Kalteck

Illegale Rennen auf normalen Straßen sorgen in Bayern immer wieder für Negativschlagzeilen. Letztes Jahr im Juli starb am Kalteck, einer Bergstrecke zwischen den Landkreisen Regen und Deggendorf im Bayerischen Wald, ein Familienvater. Sein kleiner Sohn wurde schwerst verletzt. Als Unfallverursacher müssen sich vor dem Landgericht Deggendorf ab Montag zwei Männer, 28 und 54, verantworten. Sie sollen sich am Kalteck ein Rennen zwischen Auto und Motorrad geliefert haben.

Sohn des Getöteten wird für immer unter den Folgen des Unfalls leiden

Die beiden Männer sind angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung, in einem Fall mit Todesfolge. Bei dem vermeintlichen Rennen zwischen Motorrad und Sportwagen soll der 28-jährige Audifahrer beim Bergabfahren in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er schleuderte in den Gegenverkehr, direkt in das Auto eines 38-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt zufällig entgegenkam, so die Anklage. Der Familienvater starb noch an der Unfallstelle, sein zehnjähriger Sohn wurde schwerst verletzt.

Bub überlebt nur knapp

Am und im Körper des Zehnjährigen blieb bei dem Unfall fast nichts heil, erinnert sich seine Mama Beate:

"Die Ärzte haben zu mir gesagt, es kann sein dass er die Nacht nicht überlebt. Da habe ich gesagt NEIN, das lasse ich nicht zu." Beate A., Mutter und Witwe

Künstliches Koma, Operationen, monatelange Reha - Johannes kämpfte sich zurück ins Leben und wird doch lebenslang unter den Unfallfolgen leiden. Der Bub hat heute Pflegegrad drei. Seine Mama, die bei dem Unfall Witwe wurde, muss Johannes und seine kleine Schwester jetzt alleine großziehen. Sie hat eine riesen Wut auf die zwei Männer, die mutmaßlich Rennfahrer spielten.

Auf der Strecke wird immer wieder gerast

Ein Marterl an der Strasse, ein bescheidenes Holzkreuz mit dem Sterbebild von Heiko Altmann, erinnert die Anlieger bis heute an den schrecklichen Unfall. Und doch hat sich hier niemand gewundert. Denn am Kalteck gab es jahrelang extreme Raser. Im Internet kursieren Videos davon.

Bis zu 15 Jahre Haft

Die Achslacher Bürgermeisterin Gabi Wittenzellner hat schon vor dem Unfall auf einem Teil der Strecke eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 durchgesetzt, fordert aber mehr Polizeikontrollen. Die Polizei sagt, Kontrollen sind schwierig, weil bei bewusst gefahrenen Rennen die Strecke vorher ausgekundschaftet wird. Was bleibt, ist nicht nur bei Gabi Wittenzellner ein mulmiges Gefühl, wenn sie am Kalteck fährt.

Den Rasern drohen "harte Strafen". Der Unfallverursacher müsse mit einer Freiheitsstrafe zwischen drei und 15 Jahren rechnen