Prozessauftakt nach tödlichem Messerangriff auf Busfahrer in Hof

Der Hofer Hauptbahnhof ist Kreuzungspunkt für Linienbusse Richtung Polen. Regelmäßig steigen hier Reisende um. Auch in der Nacht zum 6. Juli 2021: Kurz vor Mitternacht steuert ein 63-jähriger polnischer Busfahrer die Haltebucht an, einige Fahrgäste steigen aus, vertreten sich die Beine, nutzen die Wartezeit für eine Zigarettenpause. Plötzlich stürzt aus dem Gebüsch der kleinen Parkanlage an der Haltestelle ein Mann. Unvermittelt schlägt er einen Reisenden, erzählen Augenzeugen. Als der Busfahrer eingreifen will, soll der Mann sofort mit einem Messer zugestochen haben. Der Busfahrer verblutet in den Armen seiner Lebensgefährtin innerhalb kürzester Zeit. Der damals 43-jährige Verdächtigte kann nach kurzer Flucht festgenommen werden.

Busbahnhof: Beschuldigter ist wohl schuldunfähig

Die Staatsanwaltschaft Hof wirft dem 44-jährigen Mann, der aus dem benachbarten Vogtlandkreis in Sachsen stammt, Totschlag und vorsätzliche Körperverletzung vor. Gleichzeitig gehen die Ermittler davon aus, dass der Beschuldigte schuldunfähig ist. Er leidet an einer "erheblichen psychischen Krankheit", so ein Sachverständiger. Der Mann wurde nach der Tat in eine psychiatrische Klinik untergebracht.

Schwere Vorwürfe gegen Behörden in Sachsen

Und dort soll der Beschuldigte auch dauerhaft bleiben. Da sind sich die Hofer Ermittler mit seinem Verteidiger Johannes Chu einig. Denn von dem Mann gehe erhebliche Gefahr aus. Und zwar schon seit längerem. Deshalb habe die Mutter dringend gebeten, dass ihr Sohn in eine geschlossene Einrichtung kommt. Anwalt Chu erhebt schwere Vorwürfe gegen die Behörden in Sachsen:

"Die Mutter hat mehrfach um Hilfe gebeten, aber keine bekommen." Verteidiger Johannes Chu

Immer und immer wieder habe die Mutter vor ihrem Sohn, der unter Schizophrenie leide, gewarnt: die Polizei, das Gesundheitsamt und den sozialpsychiatrischen Dienst des Vogtlandkreises. Denn wenige Wochen vor dem tödlichen Messerangriff auf den Busfahrer in Hof hatte ihr Sohn schon einmal zugestochen, als er einen Nachbarn angriff. Der Mann wird festgenommen, doch schon wenige Stunden später ist er wieder auf freiem Fuß.

Ermittlungen gegen Landkreis-Mitarbeiter in Sachsen

Die Messerattacke sei kein Haftgrund gewesen, erklärt die zuständige Staatsanwaltschaft Zwickau auf BR-Anfrage. Die Gefährlichkeit des Mannes sei damals nicht erkennbar gewesen. Vorwürfe der Mutter, dass sei ein Fehler gewesen, weist die Staatsanwaltschaft Zwickau zurück. Sie sucht stattdessen seit Monaten nach Verantwortlichen bei den Behörden im Vogtlandkreis. Konkrete Beschuldigte gebe es aber noch nicht, das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt laufe noch, so die Zwickauer Staatsanwaltschaft. Eine Sprecherin des Vogtlandkreises will sich zu dem Fall vorläufig nicht äußern.

Gemeinsame Trauer in Polen und Deutschland

Auf der Suche nach Antworten zum tragischen Tod des polnischen Busfahrers kommen seine Angehörigen nun wieder nach Hof. Sie sind Nebenkläger im Prozess vor dem Landgericht.

Das Tötungsdelikt hatte nicht nur in Deutschland, sondern auch Polen für Schlagzeilen und Anteilnahme gesorgt. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) sicherte der Familie des Opfers ihre Unterstützung zu. Gemeinsam mit Marcin Król, stellvertretender Generalkonsul Polens in München, hatte die Familie des Opfers wenige Stunden nach der Tat Blumen und Kerzen am Tatort niedergelegt. Der Vize-Generalkonsul würdigte dies auch als Zeichen, dass das deutsch-polnische Verhältnis durch die brutale Tat eines Einzelnen nicht belastet werde.

Augenzeugen aus Polen beim Prozess erwartet

Um den tragischen Fall aufzuarbeiten, hat das Landgericht Hof bislang neun Verhandlungstage bis Anfang Februar angesetzt. Neben zwei Sachverständigen wurden auch 19 Zeugen geladen – es sind hauptsächlich Reisende aus Polen, die die grausame Tat in der Nacht zum 6. Juli miterlebt haben.