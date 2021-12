Prozessauftakt nach Tierschutzverstößen auf Hof im Oberallgäu

Rund 600 Rinder und Kälber hielten die drei Angeklagten auf ihrem Hof in Dietmannsried im Oberallgäu. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, kranke und verletzte Tiere nicht richtig versorgt und ihnen so in über 100 Fällen erhebliche Schmerzen zugefügt zu haben. Die Anklage vor dem Landgericht Kempten stützt sich auf tierärztliche Gutachten für jedes einzelne betroffene Rind. Entzündungen, Hämatome, Wunden und Geschwüre sind darin detailliert beschrieben.

Kontrollen offenbarten schwere Hygienemängel

Von Oktober 2019 bis März 2020 führte das Landratsamt immer wieder Kontrollen durch und wies auf Probleme hin. Doch Missstände wurden nicht oder nur unzureichend abgestellt. Die Tiere hatten teils massive Klauenprobleme, waren unterernährt. Die Behörde beschrieb die hygienischen Zustände als "unhaltbar". Viele Rinder mussten geschlachtet oder eingeschläfert werden. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, sich nach jeder Kontrolle "von neuem entschlossen" zu haben, ihren Pflichten als Nutztierhalter nicht nachzukommen.

Rinder auf Druck der Behörden verkauft

Das Landratsamt erließ wegen der Zustände auf dem Hof ein Tierhaltungsverbot, wogegen die Milchviehhalter aber klagten. Mit dem Landratsamt in Sonthofen einigten sie sich schließlich darauf, dass sie selbst keinen Hof mehr führen werden, aber in der Rinderhaltung arbeiten dürfen. Den eigenen Tierbestand verkaufte die Familie schließlich. Im Falle einer Verurteilung im jetzigen Strafprozess droht den Landwirten bis zu drei Jahren Haft. Ein Urteil wird in der kommenden Woche erwartet.