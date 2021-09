Prozessauftakt nach mutmaßlichem Autorennen in Würzburg

Nach einem mutmaßlichen Autorennen in Würzburg muss sich ein 22-Jähriger wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht verantworten. Er soll sich im Dezember 2019 in einem Sportwagen ein illegales Autorennen auf der Mergentheimer Straße in Würzburg geliefert haben. Der damals 20-Jährige touchierte dabei eine gehörlose Frau. Die 44-Jährige wollte mit ihrem Hund an einer Ampel die Straße überqueren. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stand das Signal für die Fußgängerin auf grün, der Fahrer hatte rot. Die Frau und ihr Hund wurden mehrere Meter weit geschleudert. Die Geschädigte erlitt bei dem Unfall Prellungen, Schürfwunden und Schwellungen. Auch ihr Hund überlebte.

Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord aus

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor. Demnach hätte der Angeklagte den Tod der Frau billigend in Kauf genommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Beschuldigte zeitweise bis zu 150 Kilometer pro Stunde schnell gewesen sein könnte. Die Ampel soll mehr als fünf Sekunden lang auf rot gestanden sein. Doch etwa 1,5 Sekunden vor Aufprall sei das Fahrzeug noch immer 100 Kilometer pro Stunde schnell gewesen – an dieser Stelle sind jedoch nur 50 erlaubt. An dem illegalen Autorennen soll ein zweiter Raser beteiligt gewesen sein, der bisher nicht ausfindig gemacht werden konnte.

Der Prozess sollte bereits im Januar 2021 stattfinden wurde wegen der Corona-Situation jedoch verschoben. Insgesamt sind bis Ende September fünf Verhandlungstermine angesetzt.