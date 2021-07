Prozessauftakt: Motorradrennen mit einem Toten bei Kirchzell

Zwei Motorradfahrer müssen sich vor dem Amtsgericht in Obernburg im Lkr. Miltenberg verantworten. Wie das Gericht mitteilte, wirft die Staatsanwaltschaft den beiden 20-Jährigen vor, sich gemeinsam mit drei anderen Motorradfahrern zu einem Rennen bei Kirchzell (Lkr. Miltenberg) am 29. Mai 2020 getroffen zu haben. Dabei soll "einer der Angeklagten mit seinem Kraftrad jeweils eine Fahrlinie und eine Geschwindigkeit vorgefahren haben, der andere Angeklagte soll versucht haben, dieses nachzufahren." So soll es dann zum Zusammenstoß zwischen einem der Angeklagten und einem 24-jährigen Motorradfahrer gekommen sein, der ebenfalls zu der Gruppe gehörte. Der 24-jährige Mann verstarb.

Regelmäßige Motorradrennen

Gehört werden drei Zeugen und ein Sachverständiger. Aus Polizeikreisen ist zu hören, dass reichlich Beweismaterial in Form von Filmaufzeichnungen vorläge. Die Ermittlungen im Vorfeld des Prozesses hatten sehr schnell dazu geführt, dass ein "illegales Rennen" zwischen Bikern vermutet wurde. Der damals 19-jährige Fahrer, der mit dem 24-Jährigen kollidierte, wurde in eine Klinik gebracht. Die beiden Angeklagten sollen jedenfalls zu einer fünfköpfigen Gruppe gehören, die sich regelmäßig zu Rennen getroffen hatten.

Illegale Straßenrennen sind Straftaten

Die Polizei spricht von bis zu 170 Stundenkilometern, die die Fahrer erreicht haben sollen. Zwei weitere Mitglieder der Gruppe sollen das Rennen gefilmt haben, sowohl mit Helmkameras als auch mit Handykameras. Im Juni 2020 hatte die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnungen der Motorradfahrer angeordnet. Dabei soll umfangreiches Beweismaterial gesichert worden sein. Seit 2017 ist das Strafmaß für Straßenrennen in der Rechtsprechung von einer Ordnungswidrigkeit zu einer Straftat hochgestuft worden. Der Prozess könnte mit mehrjährigen Gefängnisstrafen enden. Für den Prozess ist ein Tag angesetzt. Es könnte daher sein, dass noch am Dienstag ein Urteil fällt.