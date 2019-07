Prozessauftakt: Mietwagen-Betrug am Münchner Flughafen

Um an teure Autos am Münchner Flughafen zu kommen, soll eine Betrüger-Bande nach einem ausgeklügelten System vorgegangen sein. Laut Staatsanwaltschaft haben die Mitglieder am Flughafen München wiederholt Oberklasse-Mietwagen ausgeliehen – in der Regel unter falschen Namen und von vornherein mit der Absicht, die Autos niemals zurückzubringen, sondern zu Geld zu machen.

Die Fahrzeuge waren bis zu 70.000 Euro wert. Ein 41-jähriger Mann aus Litauen, der Mitglied dieser Bande war, muss sich deshalb in Landshut vor Gericht verantworten.

Gleiches Spiel am Stuttgarter Flughafen

Nach dem gleichen Muster soll die Bande auch bei Autovermietern am Stuttgarter Flughafen vorgegangen sein. Der Angeklagte soll vor allem für Organisatorisches zuständig gewesen sein und sich eher im Hintergrund gehalten haben.

Mittlerweile sitzt er im Mühldorfer Gefängnis in Untersuchungshaft. Die Anklage gegen ihn umfasst sechs Fälle von gewerbsmäßigem Bandenbetrug.