Prozessauftakt: Kickboxer schweigt zu Vergewaltigungsvorwürfen

Ein ehemaliger Kickboxer muss sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen und heimlich gefilmten Sex-Videos vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Zu Beginn des Prozesses schwieg der 30-Jährige. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Vergewaltigung in drei Fällen vor. Zudem soll er rund ein Dutzend Frauen heimlich beim Sex gefilmt haben. Die Taten ereigneten sich zwischen 2015 und 2018 in Würzburg.

Richter rät zu einem Geständnis

Der Angeklagte hatte während den Ermittlungen angegeben, dass der Geschlechtsverkehr mit allen Frauen einvernehmlich gewesen sei. Der Vorsitzende Richter äußerte Zweifel an der Darstellung des 30-Jährigen. "Wenn das einvernehmlich gewesen sein soll, verstehe ich so manches nicht mehr." Vor allem eine Frau sei "übel hergerichtet" worden. Das Opfer war bei der mutmaßlichen Vergewaltigung so brutal gewürgt worden, dass es in ein Krankenhaus musste. Die Polizei sprach von einem lebensbedrohlichen Zustand. Die Kammer wies den Angeklagten eindringlich darauf hin, sich noch einmal zu überlegen, ob er in der nächsten Verhandlung am Mittwoch ein Geständnis ablegen wolle.

Angeklagter solle Opfern Aussagen vor Gericht ersparen

Mit eindrücklichen Worten machten der Vorsitzende Richter und der Staatsanwalt dem 30-Jährigen deutlich, dass er nur bei einem frühzeitigen Geständnis mit strafmildernden Umständen rechnen könne. "Sie haben jetzt die Chance, den geschädigten Frauen die Aussage vor Gericht zu ersparen", sagte der Staatsanwalt in Richtung des Angeklagten. "Danach schaut es düster aus und Sie haben keine Milde zu erwarten. Denn die Taten sind ordentliche Hämmer". Angesichts der Schwere der Vorwürfe stehe auch eine Sicherungsverwahrung im Raum, so der Staatsanwalt.

Mit Handy und Laptop beim Sex gefilmt

Die Polizei hatte die Videos auf dem Handy des Studenten entdeckt, nachdem gegen ihn wegen Drogendelikten ermittelt wurde. Der Angeklagte sitzt bereits wegen eines Drogendelikts im Gefängnis. Die Frauen sollen erst durch die Beamten von den Aufnahmen erfahren haben, die mit einer aktivierten Kamera am Laptop und in manchen Fällen mit seinem Handy gefilmt wurden. Für den Hauptprozess sind 17 Verhandlungstage angesetzt.

Ein Opfer wurde vier Jahre nach der Tat ausfindig gemacht

Ein weiterer Fall wird voraussichtlich gesondert verhandelt, da das Opfer erst vor wenigen Monaten, fast vier Jahre nach der Tat, ausfindig gemacht werden konnte. Die junge Frau hatte demnach im September 2016 mit dem Angeklagten Sex, konnte sich aber an nichts mehr erinnern - die Staatsanwaltschaft vermutet, dass K.O.-Tropfen im Spiel gewesen seien.

