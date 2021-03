Prozessauftakt: Jugendlicher soll 92-Jährige erschlagen haben

Vor dem Landgericht Hof muss sich ab heute ein junger Mann wegen Totschlag einer Rentnerin verantworten. Die 92-Jährige war im September 2020 in ihrer Wohnung gewaltsam zu Tode gekommen. Weil der mutmaßliche Täter zum Zeitpunkt des Übergriffs erst 17 Jahre alt und damit noch nicht Volljährig war, findet der Prozess vor einer Jugendstrafkammer und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Gutachten zur Schuldfähigkeit erwartet

Der mutmaßliche Täter selbst hatte bei einer ersten Vernehmung angegeben, sich an das Tatgeschehen nicht erinnern zu können. Wegen seines auffälligen Verhaltens im Vorfeld der Tat könne Drogen- und Alkoholeinfluss nicht ausgeschlossen werden, hieß es im Vorfeld des Prozesses. Zur Bestätigung hat die Staatsanwaltschaft Hof einen Bluttest durchführen lassen, dessen Ergebnisse aber bislang nicht öffentlich gemacht wurden. Ein Sachverständiger wird prüfen, ob der Jugendliche zur Tatzeit schuldfähig war oder nicht.

Rentnerin in Marktredwitz gewaltsam zu Tode gekommen

Der mutmaßliche Täter soll am 19. September 2020 in Marktredwitz die Seniorin im Eingangsbereich ihrer Wohnung getötet haben. Die 92-Jährige war aufgrund massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf zu Tode gekommen. Das hat die Obduktion der Leiche durch Rechtsmediziner ergeben. Die Mitarbeiterin eines Pflegediensts hatte die alleinstehende Frau in ihrem Einfamilienhaus leblos aufgefunden.

In Marktredwitz mehrere Autos beschädigt

Hinweise einer Zeugin führten zur Festnahme des Verdächtigen. Sie habe einen jungen Mann vom Wohnhaus der Seniorin weglaufen sehen. Die Beschreibung passte zu einem Mann, der herumschreiend Autos beschädigt hatte. Da er möglicherweise unter Drogen stand, war er in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde er festgenommen. Anschließend erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen ihn, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Das Urteil soll noch im März fallen

Ob der damals 17-Jährige das Opfer in Marktredwitz gekannt hatte, steht nicht fest. Auch über die Motive des Mannes gibt es noch keine Erkenntnisse. Er selbst wohnte zum Zeitpunkt der Tat in einem Nachbarort.

Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird am 25. März gerechnet.