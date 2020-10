Prozessauftakt in Passau: Freundin auf Wunsch ertränkt

Zwei Freundinnen wollten sterben, am Ende überlebt eine. Diese Frau muss sich ab heute vor dem Landgericht Passau verantworten. Sie soll ihre Freundin auf deren Wunsch im Rannasee bei Wegscheid im Landkreis Passau ertränkt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der 24-jährigen Angeklagten Tötung auf Verlangen vor.

Angeklagte legte Geständnis ab

Im August vergangenen Jahres sollen die beiden damals 23 Jahre alten Frauen aus Österreich zunächst gemeinsam versucht haben, sich das Leben zu nehmen, indem sie mit dem Auto in den Rannasee fahren wollten. Doch der Wagen blieb im Schlamm stecken. Laut Anklage soll dann die eine Frau die andere gebeten haben, sie zu ertränken, was die heute 24-Jährige nach eigenen Angaben dann auch tat. Die Angeklagte legte ein Geständnis ab.

Frage nach Schuldfähigkeit soll geklärt werden

Ein Angler fand die Täterin am frühen Morgen bewusstlos im Auto vor. Beide Frauen hatten laut Landgericht Tabletten geschluckt. Im Prozess wird es auch darum gehen, ob die Angeklagte zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig war.

Offenbar schon zuvor Suizidversuche

Es soll nicht der erste Suizidversuch der beiden gewesen sein. Schon in Österreich sollen die Frauen mehrmals versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Sie sollen beide in Behandlung gewesen sein. Die Mutter der Toten tritt als Nebenklägerin auf. Es sind vier Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil soll am 3. November gesprochen werden.