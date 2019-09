Prozessauftakt gegen mutmaßlichen Sexualstraftäter in Memmingen

Vor dem Memminger Landgericht beginnt am Freitag der Strafprozess gegen den 26-jährigen Ali A. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Mann, vergangenen Dezember zwei Frauen im Landkreis Unterallgäu vergewaltigt und zwei weitere sexuell genötigt zu haben. Der Eritreer bestreitet die Vorwürfe. Die Polizei hatte ihn nach einer großangelegten Fahndung festgenommen, er sitzt seit neun Monaten in Untersuchungshaft.

Vergewaltigung einer Spaziergängerin

Seine erste Tat soll er am 3. Dezember 2018 in der Gemeinde Egg an der Günz verübt haben. Laut Ermittlern vergewaltigte Ali. A damals eine Spaziergängerin, die ihren Hund ausführte. Dem Mann gelang die Flucht.

Übergriffe in Auto, Toilette und Umkleidekabine

Zwei Tage später soll er weitere Übergriffe verübt haben, diesmal im benachbarten Babenhausen. Zunächst bedrängte er laut Anklage in der Damentoilette eines Cafés eine Frau, die allerdings weglaufen konnte. Laut Staatsanwaltschaft drängte der Asylbewerber danach eine Spaziergängerin in ihr Auto und vergewaltigte sie. Die Frau fuhr nach Hause und verständigte die Polizei. In der Zwischenzeit zerrte er offenbar eine weitere Frau in eine Umkleidekabine am Ufer eines Badeweihers. Diese wehrte sich wohl mit einer Schere, verwundete den Angreifer und erlitt im Gerangel selbst schwere Verletzungen.

Staatsanwaltschaft: "Tatverdacht hat sich erhärtet"

Der Mann konnte zunächst fliehen, wurde aber am Abend von der Polizei festgenommen. Die Beamten sicherten umfangreich Spuren an den Tatorten, darunter auch DNA. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat sich der Tatverdacht erhärtet. Vier Verhandlungstage sind angesetzt, ein Urteil wird am 30. September erwartet.