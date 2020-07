Prozessauftakt: Brandstiftung in Erlanger Sozialpension

Mittels einer brennenden Zigarette soll der damalige Bewohner der Erlanger Sozialpension die Einrichtung im Oktober des vergangenen Jahres in Brand gesteckt haben. Laut Staatsanwaltschaft soll er die Zigarette in einen hölzernen Einbauschrank geschnipst haben, in dem sich Papiere, ein Karton und eine Plastik-Sporttasche befanden und verließ dann sein Zimmer.

Feuer griff auf Haus über

Durch die Zigarette entzündeten sich die im Schrank befindlichen Gegenstände. Das Feuer soll laut Staatsanwaltschaft vom Beschuldigten beabsichtigt oder billigend in Kauf genommen worden sein. Das Feuer griff demnach auf das gesamte Zimmer über, das komplett in Brand geriet.

220.000 Euro Sachschaden

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 220.000 Euro. 15 Personen mussten aus dem Haus gerettet werden. Neben dem 37-Jährigen erlitt noch ein weiterer Bewohner Rauchgasvergiftungen. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar.

Angeklagter ist schuldunfähig

Der Angeklagte leidet laut Staatsanwaltschaft seit Jahren an einer schizophrenen Psychose und war zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig. Die Ankläger fordern daher eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Für den Prozess ist ein weiterer Verhandlungstag angesetzt. In der kommenden Woche soll das Urteil fallen.